У Лимані зі стихійних поховань ексгумували тіла п'яти дітей (фото)

Наймолодша жертва народилася у 2021 році, а всі діти, чиї тіла виявили у могилах, загинули від осколкових поранень.

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У деокупованому Лимані Донецької області правоохоронці виявили тіла дітей у "стихійних" похованнях. Про це інформує пресслужба Національної поліції Донеччини.

За даними правоохоронців, із поховань ексгумували тіла п'ятьох дітей. Наймолодша жертва військової агресії РФ 2021 року народження.

У пресслужбі Нацполіції Донеччини уточнюють, що всі діти загинули від осколкових поранень, отримані внаслідок масованих обстрілів з боку росіян.

"Поліцейські дістали зі стихійних могил дівчаток 2021, 2019 та 2008 років народження, та хлопчиків, які народилися у 2011 та 2012 роках. Дві маленькі дівчатка є сестричками. Після судово-медичної експертизи дітей перепоховають. Два тижні тривають слідчі дії в Лимані — на місці найбільшого масового поховання у деокупованій частині Донбасу. Також правоохоронці вилучають тіла з поодиноких поховань у дворах та городах", — йдеться у повідомленні відомства.

Після деокупації у Краматорському районі, як зазначають правоохоронці, із масових поховань ексгумовано тіла 131 мирного жителя та 35 бійців Збройних Сил України. Загалом на звільнених територіях Донеччини виявлено 45 "братських" могил — 33 у Святогірську та 12 у Лимані.

[ + – ] У Лимані з масових поховань ексгумували тіла 5 дітей [ + – ] У Лимані з масових поховань ексгумували тіла 5 дітей [ + – ] У Лимані з масових поховань ексгумували тіла 5 дітей

Варто зазначити, що після деокупації частини Харківської області правоохоронці виявили тіла 534 вбитих мирних жителів та десятки катівень, у яких ЗС РФ знущалися та вбивали українців.

Також повідомлялося, що після звільнення Лимана у місті виявили масове поховання місцевих жителів. У виявлених 50 могилах знаходяться останки чоловіків та жінок, які вже неможливо ідентифікувати та впізнати.