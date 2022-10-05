У деокупованому Лимані знайшли масові поховання мирних жителів (фото)

За словами місцевих жителів, у 50 могилах знаходяться останки чоловіків та жінок, які вже неможливо впізнати.

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У місті Лиман, яке днями звільнили українські військові, журналісти виявили понад 50 могил. У них поховано вбитих російськими окупантами цивільних, повідомляє Hromadske.

Місцевий мешканець розповів журналістам, що на імпровізованому цвинтарі у могилах поховано місцевих жителів, яких розстріляли російські окупанти. Також там лежать тіла тих чоловіків і жінок, які загинули від осколкових травм під час артобстрілу або були завалені будівлями.

За словами очевидця, на ділянці цвинтаря з 50 могилами не всі убиті російськими окупантами. В імпровізованому медпункті залишилися тіла мешканців Лимана та російських військових, які померли від ран. Окупанти під час відступу забрали лише поранених. Тіла своїх військових вони залишили на території міста.

На фотографіях, які опублікували журналісти, — довгі траншеї з тілами загиблих. На ледве помітних пагорбах стоять таблички. На деяких із них написані імена та прізвища. А деякі — лише під номером та з написами "Невідомий чоловік" та "Невідома жінка".

Жителі Лимана також розповіли журналістам, як окупанти примушували збирати тіла вбитих на вулицях. Деякі з трупів уже розклалися і їх неможливо було впізнати.

Багатьох загиблих люди ховали самі у парках чи дворах.

Раніше журналісти показали масові поховання в Ізюмі. Репортери нарахували сотні могил серед лісу із дерев'яними хрестами. Понад 400 із них пронумеровані. Також виявили як мінімум одну братську могилу з написом, що в ній знаходиться 17 українських військових.

Фокус також писав про те, що супутник показав четверту братську могилу в Маріуполі. Місце масового поховання, розташоване у центрі міста, складається з двох траншів. Довжина однієї з них перевищує 30 метрів.