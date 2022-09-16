Журналісти показали масові поховання в Ізюмі після відходу ЗС РФ (фото, відео)

Репортери нарахували сотні могил серед лісу із дерев'яними хрестами. Більшість із них пронумеровано — понад 400. Також виявили щонайменше одну братську могилу з написом, що в ній перебуває 17 українських військових.

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У звільненому від російської армії місті Ізюм Харківської області знайшли місце масових поховань. Могили знаходяться у місцевому лісі та містять близько 440 тіл убитих людей. Про це розповів начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов у коментарі Sky News.

За його словами, це одне із найбільших поховань у звільнених містах України.

"Ми знаємо, що декого було вбито (розстріляно), дехто загинув від артилерійського вогню, так званих мінно-вибухових травм. Дехто загинув від авіаударів", — сказав він.

Болвінов додав, що багато тіл ще не впізнані, а причини смерті встановлять після слідства.

Журналісти видання Associated Press побували в Ізюмі та розповіли, що 16 вересня українська влада має розпочати процес вилучення тіл із місць поховання. Репортери нарахували сотні могил серед дерев із дерев'яними хрестами. Більшість із них пронумеровано — понад 400.

Крім того, була щонайменше одна братська могила з написом, що в ній знаходяться тіла 17 українських солдатів.

Уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти Олег Котенко, розповів виданню, що в ній можуть перебувати понад 30 українських військових.

Що кажуть місцеві жителі?

Житель Ізюму Сергій Городько розповів, що серед сотень поховань в індивідуальних могилах поховано десятки дорослих та дітей, які загинули внаслідок російського авіаудару за житловим будинком. Він розповів, що витягував тіла з-під завалів власноруч.

Нагадаємо, під час контрнаступу Збройні сили України звільнили значні території Харківської області, зокрема великі населені пункти Куп'янськ та Ізюм.

16 вересня президент Володимир Зеленський розповів, що майже всю територію Харківської області звільнено від російських окупантів. Глава держави опублікував руйнування на звільнених територіях регіону і наголосив, що Росія здатна принести лише геноцид.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубинець показав підвал у звільненому Ізюмі, де російські окупанти облаштували катівню. Таким чином ЗС РФ вибивали з місцевих жителів згоду на співпрацю.