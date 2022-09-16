Журналисты показали массовые захоронения в Изюме после отхода ВС РФ (фото, видео)

Репортеры насчитали сотни могил среди леса с деревянными крестами. Большинство из них пронумеровано — более 400. Также обнаружили как минимум одну братскую могилу с надписью, что в ней находится 17 украинских военных.

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В освобожденном от российской армии городе Изюм Харьковской области нашли место массовых захоронений. Могилы находятся в местном лесу и содержат около 440 тел убитых людей. Об этом рассказал начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов в комментарии Sky News.

По его словам, это одно из самых больших захоронений в освобожденных городах Украины.

"Мы знаем, что некоторые были убиты (расстреляны), некоторые погибли от артиллерийского огня, так называемых минно-взрывных травм. Некоторые погибли от авиаударов", — сказал он.

Болвинов добавил, что многие тела еще не опознаны, а причины смерти будут установлены после следствия.

Журналисты издания Associated Press побывали в Изюме и рассказали, что 16 сентября украинские власти должны начать процесс извлечения тел из мест захоронения. Репортеры насчитали сотни могил среди деревьев с деревянными крестами. Большинство из них пронумеровано — более 400.

Кроме того, была как минимум одно братская могила с надписью, что в ней находятся тела 17 украинских солдат.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести Олег Котенко рассказал изданию, что в ней могут находиться более 30 украинских военных.

Что говорят местные жители?

Житель Изюма Сергей Городько рассказал, что среди сотен захоронений в индивидуальных могилах похоронены десятки взрослых и детей, которые погибли в результате российского авиаудара по жилому дому. Он рассказал, что вытаскивал тела из-под завалов собственными руками.

Напомним, в ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины освободили значительные территории Харьковской области, в том числе крупные населенные пункты Купянск и Изюм.

16 сентября президент Владимир Зеленский рассказал, что почти вся территория Харьковской области освобождена от российских оккупантов. Глава государства опубликовал разрушения на освобожденных территориях региона и подчеркнул, что Россия способна принести только геноцид.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец показал подвал в освобожденном Изюме, где российские оккупанты обустроили пыточную. Таким образом ВС РФ выбивали из местных жителей согласие на сотрудничество.