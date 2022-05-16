Траншея на 30 метрів. Супутник показав четверту братську могилу у Маріуполі (фото)

Місце масового поховання, розташоване у центрі міста, складається з двох траншей. Довжина однієї із них перевищує 30 метрів.

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Супутникові знімки Maxar показали вже четверте місце поховання в районі Маріуполя. Братська могила біля Центрального цвинтаря "Некрополь" з'явилася ще на початку березня, про що раніше говорила офіційна влада міста. Про це повідомляє "Українська служба Радіо Свобода".

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За допомогою супутникових знімків Maxar вдалося знайти ймовірне місце братської могили. Раніше про нього говорив радник мера міста Петро Андрющенко. Це місце, де масово ховали містян на початку березня. Воно складається із двох траншей, довжина однієї перевищує 30 метрів.

На початку березня з'явився відеозапис, зроблений на місці масового поховання загиблих маріупольців. Однак не було відомо його точне місце. Журналісти РС провели аналіз відео та дійшли висновку, що це історичний цвинтар "Некрополь", розташований у центрі міста.

[ + – ] Місце масового поховання у Маріуполі. [ + – ] Місце масового поховання у Маріуполі. Фото: Радио Свобода [ + – ] Місце масового поховання у Маріуполі. [ + – ] Місце масового поховання у Маріуполі.

На кадрах видно купол собору святого Миколая та трубу будівлі у провулку Левітана.

Це вже четверте підтверджене масове поховання у центральній частині Маріуполя.

Три інших розташовані поруч із населеним пунктом Мангуш, у Виноградному та Старому Криму. За даними журналістів, ці братські могили продовжують збільшуватися.

Російські війська оточили Маріуполь у перші дні масштабного вторгнення, вже протягом третього місяця підрозділи ЗСУ продовжують чинити опір у приазовському місті.

Раніше Фокус повідомляв, що братські могили довкола Маріуполя збільшилися майже вдвічі. Судячи зі знімків із супутника Planet Labs, у селищі Старий Крим протягом двох тижнів масове поховання розширилося з 200 до 340 метрів.