Траншея на 30 метров. Спутник показал четвертую братскую могилу в Мариуполе (фото)

Место массового захоронения, расположенное в центре города состоит из двух траншей. Длина одного из них превышает 30 метров.

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Спутниковые снимки Maxar показали уже четвертое место массового захоронения в районе Мариуполя. Братская могила возле Центрального кладбища "Некрополь" появилась еще в начале марта, о чем прежде говорили официальные власти города. Об этом сообщает "Украинская служба Радио Свобода".

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С помощью спутниковых снимков Maxar удалось отыскать предполагаемое место братской могилы. Ранее о нем говорил советник мэра города Петр Андрющенко. Это место, где массово хоронили горожан в начале марта. Оно состоит из двух траншей, длина одной превышает 30 метров.

В начале марта появилась видеозапись, сделанная на месте массового захоронения погибших мариупольцев. Однако не было известно его точное место. Журналисты РС провели анализ видео и пришли к выводу, что это историческое кладбище "Некрополь", расположенное в центре города.

[ + – ] Место массового захоронения в Мариуполе. [ + – ] Место массового захоронения в Мариуполе. Фото: Радио Свобода [ + – ] Место массового захоронения в Мариуполе. [ + – ] Место массового захоронения в Мариуполе.

На кадрах виден купол собора святого Николая и труба здания в переулке Левитана.

Это уже четвертое подтвержденное массовое захоронение в центральной части Мариуполя.

Три других расположены рядом с населенным пунктом Мангуш, в Виноградном и Старом Крыму. По данным журналистов, эти братские могилы продолжают увеличиваться.

Российские войска оцепили Мариуполь в первые дни масштабного вторжения, уже на протяжении третьего месяца подразделения ВСУ продолжаются сопротивляться в приазовском городе.

Ранее Фокус сообщал, что братские могилы вокруг Мариуполя увеличились почти вдвое. Судя по снимкам со спутника Planet Labs, в поселке Старый Крым на протяжении двух недель массовое захоронение расширилось с 200 до 340 метров.