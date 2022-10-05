В деоккупированном Лимане нашли массовое захоронение мирных жителей (фото)

По словам местных жителей, в 50 могилах находятся останки мужчин и женщин, которые уже невозможно опознать.

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В городе Лиман, который днями освободили украинские военные, журналисты обнаружили боле 50 могил. В них захоронены убитые российскими оккупантами гражданские, сообщает Hromadske.

Местный житель рассказал журналистам, что на импровизированном кладбище в могилах захоронены местные жители, которых расстреляли российские оккупанты. Также там лежат тела тех мужчин и женщин, которые погибли от осколочных травм во время артобстрела или были завалены обрушившимися зданиями.

По словам очевидца, на участке кладбища с 50 могилами покоятся не все убитые российскими оккупантами. В импровизированном медпункте остались тела жителей Лимана и российских военных, которые умерли от ран. Оккупанты при отступлении забрали только раненых. Тела своих военных они оставили на территории города.

На фотографиях, которые опубликовали журналисты, – длинные траншеи с телами погибших. На едва заметных холмиках стоят таблички. На некоторых из них написаны имена и фамилии. А некоторые – только под номером и с надписями "Неизвестный мужчина" и "Неизвестная женщина".

Жители Лимана также рассказали журналистам, как оккупанты заставляли собирать тела убитых на улицах. Некоторые из трупов уже разложились и их невозможно было опознать.

Многих погибших люди хоронили сами в парках или во дворах.

Ранее журналисты показали массовые захоронения в Изюме. Репортеры насчитали сотни могил среди леса с деревянными крестами. Более 400 из них пронумерованны.Также обнаружили как минимум одну братскую могилу с надписью, что в ней находится 17 украинских военных.

Фокус также писал о том, что спутник показал четвертую братскую могилу в Мариуполе. Место массового захоронения, расположенное в центре города состоит из двух траншей. Длина одной из них превышает 30 метров.