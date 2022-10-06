У звільненій частині Харківщини знайдено тіла 534 убитих мирних жителів

Силовики також виявили 22 катівні, в яких росіяни знущалися з полонених.

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Правоохоронці на частині Харківської області, яка була звільнена під час контрнаступу Збройних сил України, виявили 534 тіла убитих російськими військами мирних жителів. Цю інформацію під час брифінгу підтвердив керівник слідчого управління ГУ Нацполіції у регіоні Сергій Болвінов.

За його словами, під час слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили тіла 534 мирних мешканців.

"226 жінок, 260 чоловіків, 19 дітей, у 13 з яких стать не встановлена. Ще 29 осіб — це останки, стать яких поки не встановлено", — підкреслив Болвінов під час брифінгу.

За словами керівника слідчого управління Нацполіції, до цієї цифри також включено тіла людей, які були виявлені та ексгумовані з братських могил у звільненому Ізюмі. Крім цього, на звільненій частині Харківської області силовики виявили 22 катівні, в яких російські військовослужбовці знущалися з українців.

Одна з таких в'язниць, за словами Болвінова, була виявлена в деокупованому селі Піски-Радьківські — на території приватного будинку росіяни облаштували штаб для проведення тортур.

Докази (знущання над українцями — ред.) — зав'язки, мотузки, фалоімітатор, куртки військових, схожих на ЗСУ, аркуш паперу зі свідченнями, телефон, протигаз, недопалки, марля з речовиною бурого кольору, 16 слідів пальців рук та пластиковий контейнер із зубами жовтого і сірого кольору", — наголосив Болвінов і додав, що кілька свідків чули, як із цього підвалу долинали крики та автоматні черги.

Нагадаємо, поліція напередодні інформувала про виявлення нової катівні ЗС РФ у звільненій частині Харківської області. За даними правоохоронців, окупанти катували людей за допомогою протигазу та закопували полонених живцем у землю.

Також повідомлялося, що після деокупації Харківщини співробітники СБУ викрили депутата від забороненої ОПЗЖ, яка співпрацювала з росіянами, а також забезпечувала загарбників паливом та врожаєм.