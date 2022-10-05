Закопували живцем: у Харківській області поліція знайшла ще одну катівню окупантів (фото)

У поліції заявили, що окупанти катували людей за допомогою протигазу, через який примушували жертв вдихати дим.

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У нещодавно звільненому селі Піски-Радьківські, Харківська область, поліція виявила ще одну катівню, яку облаштували російські окупанти. Місцеві мешканці розповіли, що постійно чули поблизу крики. Про це написав начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов у Facebook.

За його словами, після деокупації населених пунктів у харківській області до поліції звертаються місцеві жителі, розповідаючи про колаборантів та воєнні злочини російських окупантів.

"Після звільнення села Піски-Радьковські до поліції звернулися місцеві жителі, які у підвалі одного з будинків утримували полонених — місцевих жителів, АТОвців та полонених із ЗСУ", — сказано в повідомленні.

Болвінов пише, що точно відомо, що полонених закопували в землю живцем, змушували дихати димом через протигаз.

"Також у катівні знайдені фалоімітатор, коробка з вирваними зубними протезами, дроти з мотузками й лист з опитуванням одного з чоловіків, що знаходилися тут", — написав поліцейський.

За його словами, поліція вже знає дані військовослужбовців, з яких знущалися росіяни.

[ + – ] Катівня в Харківській області.

Нагадаємо, що в мережі показали, як виглядає звільнений із полону боєць "Орест". Український боєць прославився низкою знімків, зроблених в обложеній "Азовсталі" у Маріуполі. За словами Дмитра Козацького, вже вдома перший день він пішов у барбершоп, бо "не хотів виглядати жертвою".

Також Фокус писав, що ЗСУ деокупували понад 1,5 тисячі населених пунктів. Українські органи державної влади розпочали працювати на деокупованій території 5 областей. Поліцейські документують військові злочини російських загарбників, кажуть в офісі президента.