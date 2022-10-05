Закапывали заживо: в Харьковской области полиция нашла еще одну пыточную оккупантов (фото)

В полиции заявили, что оккупанты пытали людей с помощью противогаза, через который заставляли жертв вдыхать дым.

Related video

В недавно освобожденном селе Пески-Радьковские, Харьковская область, полиция обнаружила еще одну пыточную, которую обустроили российские оккупанты. Местные жители рассказали, что постоянно слышали поблизости крики. Об этом написал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.

По его словам, после деоккупации населенных пунктах в харьковской области в полицию обращаются местные жители, рассказывая о коллаборантах и военных преступлениях российских оккупантов.

"После освобождения села Пески-Радьковские в полицию обратились местные жители, которые в подвале одного из домов содержали пленных — местных жителей, АТОвцев и пленных из ВСУ", — сказано в сообщении.

Болвинов пишет, что точно известно, что пленных закапывали в землю заживо, заставляли дышать дымом через противогаз.

"Также в застенке найдены фаллоимитатор, коробка с вырванными зубными протезами, провода с веревками и письмо с опросом одного из находившихся здесь мужчин", — написал полицейский.

По его словам, полиция уже знает данные военнослужащих, над которыми издевались россияне.

[ + – ] Пыточная в Харьковской области.

Напомним, что в сети показали, как выглядит освобожденный из плена боец "Орест". Украинский боец прославился рядом снимков, которые были сделаны в осажденной "Азовстали" в Мариуполе. По словам Дмитрия Козацкого, будучи дома первый день он пошел в барбершоп, потому что "не хотел выглядеть жертвой".

Также Фокус писал, что ВСУ деоккупировали более 1,5 тысячи населенных пунктов. Украинские органы государственной власти начали работать на деоккупированной территории 5 областей. Полицейские документируют военные преступления российских захватчиков, говорят в Офисе президента.