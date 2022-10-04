Похудел до 55 кг: как выглядит освобожденный из плена боец "Орест" (фото)

Украинский боец прославился рядом снимков, которые были сделаны в осажденной "Азовстали" в Мариуполе. По словам Дмитрия Козацкого, будучи дома первый день он пошел в барбершоп, потому что "не хотел выглядеть жертвой".

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Украинцев впечатлили фотографии украинского бойца Дмитрия Козацкого (известен под позывным "Орест", – ред.), который недавно вернулся из российского плена. Фотосессию украинскому военному провели фотографы Константин и Влада Либеровы, опубликовав снимки в своем аккаунте в Инстаграме.

Супруги написали, что фото, которе сделал сам "Орест", стало символом несокрушимости украинской нации.

По их мнению, главные фото российско-украинской войны сделал именно Дмитрий Козацкий.

Также они рассказали свою личную историю знакомства с пресс-офицером, которого называют "глазами Азовстали".

О Дмитрии они узнали благодаря соцсетям, после чего сразу ему написали. Ответа фотографы не ожидали, но Казацкий неожиданно для них написал.

[ + – ] Пресс-офицера полка "Азов"называли "глазами" осажденного меткомбината "Азовсталь" Фото: Константин и Влада Либеровы

[ + – ] Фотографы Либеровы организовали освобожденному из плена военному фотосессию Фото: Константин и Влада Либеровы

Известно, что в российском плену "Орест" похудел до 55 килограммов. Но несмотря на это, по возвращению домой он сразу отправился в барбершоп.

"В первый день дома я пошел в барбершоп, подстригся и побрился. Я никогда не хотел выглядеть жертвой", — сказал он.

[ + – ] Дмитрий "Орест" Козацкий в плену похудел до 55 кг Фото: Константин и Влада Либеровы

Напомним, пресс-офицер Орест, находящийся в плену РФ, победил в фотоконкурсе в Париже. Известная серия снимков украинских защитников с завода "Азовсталь" в Мариуполе Дмитрия Козацкого взяла "золото" в категории Press/War и второе место – в общей категории Press.

Фокус также писал, что 21 мая Козацкий записал последнее видео на меткомбинате "Азовсталь". На кадрах видны цеха огромного предприятия, которые теперь разрушены.