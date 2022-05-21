"Последний день на Азовстали": полк "Азов" записал видео из разрушенных цехов комбината

Боец с позывным "Орест" находился на территории предприятия с самого начала окружения Мариуполя. Он пробыл там 84 дня.

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Глава пресс-службы полка "Азов" Андрей "Орест" Казацкий записал последнее видео на меткомбинате "Азовсталь". Кадры опубликовал #Babylon'13 в рамках проекта "Крепость Мариуполь".

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Орест находился на "Азовстали" с начала окружения Мариуполя. Перед выходом из уничтоженного комбината он записал фильм-прощание. На кадрах видны цеха огромного предприятия, которые теперь разрушены. Последний день перед пленом был дождливым и серым.

Перед этим Андрей Казацкий опубликовал последние фотографии из "Азовстали", попросив публиковать их и подавать на различные конкурсы.

Напомним, 20 мая ВС РФ сообщили о полном захвате "Азовстали" и Мариуполя. Украинские военные выполнили приказ, а далее им было приказано сохранить жизни личному составу бойцов.

Также 20 мая росСМИ показали кадры вышедшего предприятия командира морпехов 36-й бригады "Волыны". По словам Владимира Зеленского, всех защитников Мариуполя будут менять с РФ, вероятно, на российских военнослужащих, которые попали в плен в Украине.