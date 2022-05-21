"Абсолютно героические люди": Зеленский рассказал о судьбе защитников Мариуполя

Киев просил у западных партнеров оружие, чтобы отбить Мариуполь у ВС РФ. В итоге военным разрешили сдаться в плен, чтобы сохранить жизни.

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Военное руководство разрешило военнослужащим, защищавшим Мариуполь сдаваться в плен ради сохранения жизни и обмена пленными в будущем. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время совместного со своей супругой интервью в честь годовщины инаугурации.

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Он восхитился мужеством людей, которые держали оборону на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Политический лидер подчеркнул, что там находились не только бойцы полка "Азов", но и другие защитники:

"Абсолютно героические люди. Хочу подчеркнуть, что там 400 пограничников, многие погибли или ранены, нацгвардейцы, десантники, полицейские, даже представители СБУ, медики, обычные люди, местные. Там большое количество героических людей. Они защищали Мариуполь".

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Как добавил Владимир Зеленский, во время боев за Мариуполь погибло множество украинских летчиков — 90% вертолетов просто не возвращались после вылетов. Пилоты знали о том, что долететь практически невозможно, но они все равно пытались доставить защитникам "Азовстали" лекарства, оружия, еду, а также эвакуировать раненых.

"Происходили многие вещи, которые официально никто не мог комментировать, потому что коридоров воздушных к "Азовстали" не было из-за мощного российского ПВО", — подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский утверждает, что на сегодняшний день с "Азовстали" вывезли всех гражданских, медиков и тяжелораненых военных. Разблокировкой завода должны были заниматься иностранные посредники, президент Украины вел переговоры с Францией, Израилем, Турцией, Швейцарией из-за их отношений с Россией, в переговорном процессе также участвовали представители ООН. Украина рассматривала освобождение Мариуполя штурмом, но от этой идеи пришлось отказаться.

"Сотни раз я подробно проговаривал с лидерами других государств предоставить мне соответствующее оружие, чтобы военным путем дойти до Мариуполя и разблокировать людей. Военные были готовы идти туда, с 90% уверенностью, что не вернутся, – заявил Зеленский во время интервью. — На сегодня ребята получили от военных сигнал, что они имеют полное право выйти и сохранить жизнь".

Сейчас украинцы, которых вывезли с "Азовстали", находятся в российском плену. Владимир Зеленский пообещал вернуть пленных в Украину по обмену в каком-либо формате — сейчас этим занимается разведка.

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Ранее Владимир Зеленский рассказал, как Украина отобьет свои земли у России. По его словам, украинцы победят в войне, когда вытеснят противника к границам по состоянию до 24 февраля.

Во время интервью Владимир Зеленский также рассказал, как Украина подготовилась ко вторжению со стороны РФ. Многие аналитики пророчили, что российские войска захватят страну за несколько дней, однако благодаря большому количеству солдат и международной помощи она сопротивляется уже почти три месяца.

Писали также, как украинцев насильно депортируют из Мариуполя в Россию. Оккупанты под видом эвакуации сгоняют мирных жителей в автобусы, затем доставляют в фильтрационный лагерь в селе Безыменное, а оттуда вывозят в Таганрог.