"Кровавая фаза освобождения": Подоляк озвучил дальнейший сценарий войны в Украине (видео)

"Война входит в финальную фазу… Надо выгнать этих странных ребят подальше", — сообщил советник главы ОП. Подоляк также рассказал, в чем разница между Украиной и Россией в отношении к своим солдатам.

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Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина входит в финальную фазу войны, которая будт самой кровавой и унесет много жизней. По его словам, вопрос только в том, сколько она продлится.

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"Она может затянуться немножко, потому что россияне, при всех громогласных заявлениях, сконцентрировали остатки своих ресурсов и хотят перейти в так называемую позиционную войну. Украине нужно освободить все наши области, включая Донецкую и Луганскую. Украине нужно выгнать всех этих "странных ребят" подальше. Эта фаза войны, которая будет называться фазой контрнаступления, будет достаточно жесткой для нас, и, к сожалению, мы будем терять своих людей… Но нам придется эту кровавую фазу освобождения своих территорий в любом случае прожить", – отметил он.

[ + – ] Михаил Подоляк: "Эта фаза войны, которая будет называться фазой контрнаступления, будет достаточно жесткой для нас"

Подоляк также объяснил, что Украине тяжело будет терять лучших представителей нации, и этим наша страна отличается от России:

"Мы же не русские, я хочу, чтобы все это понимали. В отличие от русских, для нас каждый человек – это большая ценность. Знаете почему? Потому что… у нас каждый человек – это личность. У него есть "Я", у него есть имя. Это человек, который может вклад сделать в ту или иную отрасль. А у русских… У них это масса, они так устроены, и там нет имен. Там есть номера, как в лагере пишут…".

О том, что Украину ждет финальная кровопролитная фаза войны, ранее заявил и президент Владимир Зеленский. По его словам, первый этап войны закончится, когда линия разграничения вернется к состоянию до 24 февраля. Далее – дело за дипломатией.

"Победа будет сложной. Она будет кровавой, победа будет в бою, но концовка точно будет за дипломатией", – подчеркнул он.

Пока украинцы мужественно противостоят российской агрессии, экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони уверен, что Евросоюз должен вынудить Украину согласиться на требования Путина, чтобы война поскорее прекратилась. Он также назвал поставки вооружения для борьбы с российской агрессией "соучастием ЕС в войне".