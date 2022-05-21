"Кривава фаза визволення": Подоляк озвучив подальший сценарій війни в Україні (відео)

"Війна входить у фінальну фазу... Треба вигнати цих дивних хлопців якомога далі", — повідомив радник голови ОП. Подоляк також розповів, у чому різниця між Україною та Росією у ставленні до своїх солдатів.

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Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна входить у фінальну фазу війни, яка буде найкривавішою і забере багато життів. За його словами, питання лише в тому, скільки вона триватиме.

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"Вона може затягнутися трошки, бо росіяни, за всіх гучних заяв, сконцентрували залишки своїх ресурсів і хочуть перейти в так звану позиційну війну. Україні треба звільнити всі наші області, включаючи Донецьку та Луганську. Україні треба вигнати всіх цих "дивних хлопців" якомога далі. Ця фаза війни, яка називатиметься фазою контрнаступу, буде досить жорсткою для нас, і, на жаль, ми втрачатимемо своїх людей... Але нам доведеться цю криваву фазу звільнення своїх територій у будь-якому випадку прожити", — зазначив він.

[ + – ] Михайло Подоляк: "Ця фаза війни, яка називатиметься фазою контрнаступу, буде досить жорсткою для нас"

Подоляк також пояснив, що Україні буде важко втрачати найкращих представників нації, і цим наша країна відрізняється від Росії:

"Ми ж не росіяни, я хочу, щоб усі це розуміли. На відміну від росіян, для нас кожна людина — це велика цінність. Знаєте чому? Тому що… в нас кожна людина — це особистість. У неї є "Я", в неї є ім'я. Це людина, яка може зробити внесок у ту чи іншу галузь. А в росіян... У них це маса, вони так влаштовані, і там немає імен. Там є номери, як у таборі пишуть...".

Про те, що на Україну чекає фінальна кровопролитна фаза війни, раніше заявив і президент Володимир Зеленський. За його словами, перший етап війни закінчиться, коли лінія розмежування повернеться до 24 лютого. Далі — справа за дипломатією.

"Перемога буде складною. Вона буде кривавою, перемога буде в бою, але кінцівка точно буде за дипломатією", — наголосив він.

Поки українці мужньо протистоять російській агресії, експрем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі впевнений, що Євросоюз має змусити Україну погодитися на вимоги Путіна, щоб війна скоріше припинилася. Він також назвав постачання озброєння для боротьби з російською агресією "співучастю ЄС у війні".