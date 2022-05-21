"Абсолютно героїчні люди": Зеленський розповів про долю захисників Маріуполя

Київ просив у західних партнерів зброю, щоб відбити Маріуполь у ЗС РФ. У результаті військовим дозволили здатися в полон, щоб зберегти життя.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Військове керівництво дозволило військовослужбовцям, які захищали Маріуполь, здаватися в полон заради збереження життя та обміну полоненими в майбутньому. Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спільного зі своєю дружиною інтерв'ю на честь річниці інавгурації.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Він захопився мужністю людей, які тримали оборону на заводі "Азовсталь" у Маріуполі. Політичний лідер наголосив, що там перебували не лише бійці полку "Азов", а й інші захисники:

"Абсолютно героїчні люди. Хочу наголосити, що там 400 прикордонників, багато хто загинув або поранений, нацгвардійці, десантники, поліцейські, навіть представники СБУ, медики, звичайні люди, місцеві. Там велика кількість героїчних людей. Вони захищали Маріуполь".

Важливо

"Кривава фаза визволення": Подоляк озвучив подальший сценарій війни в Україні (відео)

Як додав Володимир Зеленський, під час боїв за Маріуполь загинуло багато українських льотчиків — 90% гелікоптерів просто не поверталися після вильотів. Пілоти знали, що долетіти практично неможливо, але вони все одно намагалися доставити захисникам "Азовсталі" ліки, зброї, їжу, а також евакуювати поранених.

"Відбувалося багато речей, які офіційно ніхто не міг коментувати, тому що коридорів повітряних до "Азовсталі" не було через потужне російське ППО", — наголосив глава держави.

Володимир Зеленський стверджує, що на сьогодні з "Азовсталі" вивезли всіх цивільних, медиків та тяжкопоранених військових. Розблокуванням заводу мали займатися іноземні посередники, президент України вів переговори з Францією, Ізраїлем, Туреччиною, Швейцарією через їхні стосунки з Росією, у переговорному процесі також брали участь представники ООН. Україна розглядала визволення Маріуполя штурмом, але від цієї ідеї довелося відмовитись.

"Сотні раз я докладно проговорював із лідерами інших держав надати мені відповідну зброю, щоб військовим шляхом дійти до Маріуполя та розблокувати людей. Військові були готові йти туди, з 90% упевненістю, що не повернуться, — заявив Зеленський під час інтерв'ю. — На сьогодні хлопці отримали від військових сигнал, що вони мають повне право вийти та зберегти життя”.

Наразі українці, яких вивезли з "Азовсталі", перебувають у російському полоні. Володимир Зеленський пообіцяв повернути полонених в Україну за обміном у якомусь форматі — зараз цим займається розвідка.

[ + – ] Володимир Зеленський розповів, які зусилля докладала Україна, щоби визволити бійців з "Азовсталі"

Раніше Володимир Зеленський розповів, як Україна відіб'є свої землі в Росії. За його словами, українці переможуть у війні, коли витіснять противника до кордонів станом до 24 лютого.

Під час інтерв'ю Володимир Зеленський також розповів, як Україна підготувалася до вторгнення з боку РФ. Багато аналітиків пророкували, що російські війська захоплять країну за кілька днів, проте завдяки великій кількості солдатів та міжнародній допомозі вона чинить опір вже майже три місяці.

Писали також, як українців насильно депортують із Маріуполя до Росії. Окупанти під виглядом евакуації зганяють мирних жителів в автобуси, потім доставляють у фільтраційний табір у селі Безіменне, а звідти вивозять у Таганрог.