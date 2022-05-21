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"Останній день на "Азовсталі": полк "Азов" записав відео зі зруйнованих цехів комбінату

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Боєць полку "Азов" за день до виходу в полон

Боєць із позивним "Орест" перебував на території підприємства із самого початку оточення Маріуполя. Він пробув там 84 дні.

Голова пресслужби полку "Азов" Андрій "Орест" Козацький записав останнє відео на меткомбінаті "Азовсталь". Кадри опублікував #Babylon'13 у межах проєкту "Фортеця Маріуполь".

Орест перебував на "Азовсталі" від початку оточення Маріуполя. Перед виходом зі знищеного комбінату він записав фільм-прощання. На кадрах видно цехи величезного підприємства, які наразі зруйновані. Останній день перед полоном був дощовим і сірим.

Перед цим Андрій Козацький опублікував останні фотографії з "Азовсталі", попросивши публікувати їх і подавати на різноманітні конкурси.

Нагадаємо, 20 травня ЗС РФ повідомили про повне захоплення "Азовсталі" та Маріуполя. Українські військові виконали наказ, а далі їм наказали зберегти життя особовому складу бійців.

Також 20 травня росЗМІ показали кадри командира морпіхів 36-ої бригади "Волини", який вийшов підприємства. За словами Володимира Зеленського, всіх захисників Маріуполя мінятимуть із РФ, ймовірно, на російських військовослужбовців, які потрапили в полон в Україні.