"Останній день на "Азовсталі": полк "Азов" записав відео зі зруйнованих цехів комбінату

Боєць із позивним "Орест" перебував на території підприємства із самого початку оточення Маріуполя. Він пробув там 84 дні.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Голова пресслужби полку "Азов" Андрій "Орест" Козацький записав останнє відео на меткомбінаті "Азовсталь". Кадри опублікував #Babylon'13 у межах проєкту "Фортеця Маріуполь".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Орест перебував на "Азовсталі" від початку оточення Маріуполя. Перед виходом зі знищеного комбінату він записав фільм-прощання. На кадрах видно цехи величезного підприємства, які наразі зруйновані. Останній день перед полоном був дощовим і сірим.

Перед цим Андрій Козацький опублікував останні фотографії з "Азовсталі", попросивши публікувати їх і подавати на різноманітні конкурси.

Нагадаємо, 20 травня ЗС РФ повідомили про повне захоплення "Азовсталі" та Маріуполя. Українські військові виконали наказ, а далі їм наказали зберегти життя особовому складу бійців.

Також 20 травня росЗМІ показали кадри командира морпіхів 36-ої бригади "Волини", який вийшов підприємства. За словами Володимира Зеленського, всіх захисників Маріуполя мінятимуть із РФ, ймовірно, на російських військовослужбовців, які потрапили в полон в Україні.