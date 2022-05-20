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Воєнний фокус Російсько-українська війна Ситуація на Азовсталі

Поки буду в полоні, надсилайте їх на конкурси: боєць "Азова" опублікував фото з "Азовсталі"

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захист маріуполя
Пресофіцер "Азова" опублікував усі знімки у високій якості

"Ну ось і все. Спасибі за притулок "Азовсталь" — місце моєї смерті та мого життя", — написав Орест.

Боєць полку спецпризначення Нацгвардії "Азов" Дмитро "Орест" Козацький опублікував останні фотографії з комбінату "Азовсталь" у "Твіттері".

"Ну ось і все. Спасибі за притулок "Азовсталь" — місце моєї смерті та мого життя", — написав боєць.

Поки він буде в полоні, військовий опублікував усі фотографії з меткомбінату та попросив, щоб їх відправляли на усі журналістські премії та фотоконкурси.

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Захисник Маріуполя Орест
Фото: Дмитро Козацький

"Якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякуємо всім за підтримку. До зустрічі", — написав боєць.

Як пише "Український ветеранський фонд", саме Орест був тим, хто публікував кадри з пораненими на "Азовсталі". Після перемоги "Калуша" на "Євробаченні" він опублікував відео з власним виконанням пісні "Стефанія". Військовий став "очима" комбінату, показуючи побут побратимів.

Фото з "Азовсталі"
Фото з "Азовсталі"
Фото: Дмитро Козацький
Фото з "Азовсталі"
Фото з "Азовсталі"
Фото: Дмитро Козацький
Фото з "Азовсталі"
Фото з "Азовсталі"
Фото: Дмитро Козацький
Фото з "Азовсталі"
Фото з "Азовсталі"
Фото: Дмитро Козацький
Фото з "Азовсталі"
Фото з "Азовсталі"
Фото: Дмитро Козацький
Фото з "Азовсталі"
Фото з "Азовсталі"
Фото: Дмитро Козацький
Фото з "Азовсталі"
Фото з "Азовсталі"
Фото: Дмитро Козацький
Фото з "Азовсталі"
Фото з "Азовсталі"
Фото: Дмитро Козацький
Фото з "Азовсталі"
Фото з "Азовсталі"
Фото: Дмитро Козацький
Фото з "Азовсталі"
Фото з "Азовсталі"
Фото з "Азовсталі"
Фото з "Азовсталі"
Фото з "Азовсталі"
Фото з "Азовсталі"
Фото з "Азовсталі"
Фото з "Азовсталі"
Фото з "Азовсталі"

Усі фотографії у вихідній якості доступні за посиланням.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, з "Азовсталі" вийшло 1700 українських бійців. Командири "Азова" залишаються на меткомбінаті. Триває операція, подробиці якої поки що не розкриваються.