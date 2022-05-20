Пока буду в плену, отправляйте их на конкурсы: боец "Азова" опубликовал фото из Азовстали

"Ну вот и все. Спасибо за убежище Азовсталь — место моей смерти и моей жизни", — написал Орест.

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Боец полка спецназначения Нацгвардии "Азов" Дмитрий "Орест" Козацкий опубликовал последние фотографии с комбината "Азовсталь" в Твиттере.

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"Ну вот и все. Спасибо за убежище Азовсталь — место моей смерти и моей жизни", — написал боец.

Пока он будет в плену, военный опубликовал все фотографии с меткомбината и попросил, чтобы их отправляли на все журналистские премии и фотоконкурсы.

[ + – ] Защитник Мариуполя Орест Фото: Дмитрий Козацкий

"Если что-то выиграю, после выхода будет очень приятно. Спасибо всем за поддержку. До встречи", — написал боец.

Как пишет "Украинский ветеранский фонд", именно Орест был тем, кто публиковал кадры с ранеными на "Азовстали". После победы Калуша на Евровидении он опубликовал видео с собственным исполнением песни "Стефания". Военный стал "глазами" комбината, показывая быт побратимов.

[ + – ] Фото с "Азовстали" Фото: Дмитрий Козацкий [ + – ] Фото с "Азовстали" Фото: Дмитрий Козацкий [ + – ] Фото с "Азовстали" Фото: Дмитрий Козацкий [ + – ] Фото с "Азовстали" Фото: Дмитрий Козацкий [ + – ] Фото с "Азовстали" Фото: Дмитрий Козацкий [ + – ] Фото с "Азовстали" Фото: Дмитрий Козацкий [ + – ] Фото с "Азовстали" Фото: Дмитрий Козацкий [ + – ] Фото с "Азовстали" Фото: Дмитрий Козацкий [ + – ] Фото с "Азовстали" Фото: Дмитрий Козацкий

Все фотографии в исходном качестве доступны по ссылке.

Напомним, по данным британской разведки, из "Азовстали" вышло 1700 украинских бойцов. Командиры "Азова" остаются на меткомбинате. Продолжается операция, подробности, которой пока не раскрываются.