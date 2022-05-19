Командиры "Азова" остаются на "Азовстали", — Святослав Паламар (видео)

Ранее сегодня российские пропагандисты сообщали, что "Калина" якобы вышел с территории завода. Замкомандира полка в свою очередь заявил о продолжении "определенной операции".

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Командование полка "Азов" продолжает находиться на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом в видеообращении, обнародованном украинскими СМИ в четверг, 19 мая, заявил заместитель командира полка Святослав Паламар, позывной "Калина".

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"Сегодня 85-й день войны. Я и командование находимся на территории завода "Азовсталь", — сказал он.

Также замкомандира заявил, что "продолжается определенная операция", однако ее детали он раскрывать отказался.

"Спасибо всему миру, спасибо Украине. Увидимся", — резюмировал Паламар.

Отметим, что сегодня утром российский военный корреспондент Дмитрий Стешин со ссылкой на "знакомого бойца" сообщил, что "Калина" якобы вышел с территории "Азовстали" в среду, 18 мая, около 21:00. Подтверждения своих слов он не привел.

Напомним, 18 мая офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко сообщил о своем разговоре с Паламарем. По словам украинского военного, тот призвал украинские войска брать в плен больше российских солдат, чтобы использовать их в качестве обменного фонда.

Тем временем в Министерстве обороны России утверждают, что с 16 мая с территории "Азовстали" вышли 1 730 военных. Российские СМИ сообщали, что украинских бойцов поместили в СИЗО, в частности, в Таганроге и Ростове-на-Дону.

Также мы писали, что по мнению Института изучения войны, РФ согласилась на эвакуацию украинских бойцов с "Азовстали", чтобы побыстрее объявить о захвате Мариуполя.