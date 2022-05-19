С "Азовстали" за сутки вышел еще 771 украинский солдат — Минобороны РФ

Всего в ведомстве заявляют о том, что с 16 мая из заблокированного комбината вышло 1730 военнослужащих.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Министерство обороны России 19 мая заявило о том, что за минувшие сутки с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе вышел 771 украинский военнослужащий. Таким образом, с 16 мая общее количество вышедших солдат достигло 1730 человек, среди них 80 раненых.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В Минобороны РФ называют всех эвакуирующихся с завода военных "боевиками националистического подразделения "Азов" и считают их пленными. В то же время ранее не раз сообщалось, что среди защитников Мариуполя бойцы не только полка "Азов", но и, к примеру, полицейские и морские пехотинцы.

Украинские официальные лица настаивают на том, что военнослужащие в плен не сдаются, а выход из "Азовстали" является операцией по эвакуации солдат.

"Военная деблокада, к сожалению, невозможна в этой ситуации. Другой формулы спасения, чем используемая сейчас, не может быть. Это был единственный выход", — заявила замминистра обороны Анна Маляр.

Аналитики Института изучения войны считают, что в Кремле могли согласиться на эвакуацию ВСУ из Мариуполя, чтобы быстрее объявить о взятии города. Тем самым российское руководство хочет переключить внимание с неудавшегося форсирования реки Северский Донец.

Как россияне намерены поступить с защитниками Мариуполя

Детали сделки по эвакуации ни Украина, ни Россия не разглашают. Однако россияне относятся к эвакуированным украинцам, как к пленным и отправляют их в следственные изоляторы.

Пресс-секретарь президента РФ Владимир Песков заявил, что Кремль расценивает выход украинских военнослужащих с территории завода "Азовсталь" как взятие в плен, а не вынужденную эвакуацию. По данным газеты The New York Times, Россия планирует использовать эвакуированных защитников "Азовстали" в пропагандистской операции. Кремль проведет для украинских военнослужащих специальный трибунал, после чего объявят об "очищении Украины от нацистов".

Офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко 18 мая поделился в "Твиттере" содержанием беседы с заместителем командира полка "Азов" Святославом "Калиной" Паламаром. "Калина просил только одно – брать как можно больше пленных. Вы понимаете, зачем. И я передаю эту просьбу легендарных героев всем ВСУ, — отметил Кочевенко. — Знаю, сделаем все, что в наших силах. Мы вернем всех наших людей, как вернем Мариуполь. Верьте в "Азов", верьте в ВСУ!".

Между тем, российские войска продолжают наносить артиллерийские и воздушные удары по "Азовстали". Это означает, что остатки украинских сил все еще находятся на заводе, несмотря на эвакуацию военнослужащих в течение последних дней. Об этом сообщается в сводке Института изучения войны США (ISW).