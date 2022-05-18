Нужно больше пленных россиян, чтобы освободить "азовцев", — Святослав Паламар

По словам офицера 95-й ОДШБр Юрия Кочевенко, замкомандира "Азова" просил только об одном: брать как можно больше пленных. Это позволило бы обменять их на сотни защитников Мариуполя.

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Офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко поделился содержанием беседы с заместителем командира полка "Азов" Святославом Паламаром, который посоветовал брать как можно больше российских военнопленных. В дальнейшем он удалил пост, однако скрин опубликовал блогер Олег Шарп в своем Telegram-канале.

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"Сегодня у меня была короткая беседа, о которой буду рассказывать своим внукам, с Героем Украины Святославом "Калиной" Паламаром", — написал Кочевенко.

По его словам, он поблагодарил Паламара за бесчеловечное мужество и твердость, которая вдохновляет как всех десантников 95 ОДШБр, так и всех жителей Украины.

"Калина просил только одно – брать как можно больше пленных. Вы понимаете, зачем. И я передаю эту просьбу легендарных героев всем ВСУ, — отметил Кочевенко. — Знаю, сделаем все, что в наших силах. Мы вернем всех наших людей, как вернем Мариуполь. Верьте в Азов, верьте в ВСУ!".

[ + – ] Пост Юрия Кочевенко.

Ранее Фокус сообщал о том, что россияне поместили бойцов с "Азовстали" в СИЗО Ростова и Таганрога. Об пишут российские СМИ. Источник российской прессы в силовых структурах назвал украинцев "важным объектом" для обмена на пленных россиян.