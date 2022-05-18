Потрібно більше полонених росіян, щоб звільнити "азовців", — Святослав Паламар

За словами офіцера 95-го ОДШБр Юрія Кочевенка, замкомандира "Азова" просив лише про одне: брати якнайбільше полонених. Це дозволило б обміняти їх на сотні захисників Маріуполя.

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Офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Юрій Кочевенко поділився змістом бесіди із заступником командира полку "Азов" Святославом Паламаром, який порадив брати якнайбільше російських військовополонених. Надалі він видалив допис, проте скрін опублікував блогер Олег Шарп у своєму Telegram-каналі.

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"Сьогодні у мене була коротка бесіда, про яку розповідатиму своїм онукам, із Героєм України Святославом "Калиною" Паламаром", — написав Кочевенко.

За його словами, він подякував Паламару за нелюдську мужність і твердість, яка надихає як усіх десантників 95 ОДШБр, так і всіх мешканців України.

"Калина просив тільки одне — брати якнайбільше полонених. Ви розумієте, навіщо. І я передаю це прохання легендарних героїв усім ЗСУ, — зазначив Кочевенко. — Знаю, зробимо все, що в наших силах. Ми повернемо всіх наших людей, як повернемо Маріуполь. Вірте в Азов, вірте в ЗСУ!".

[ + – ] Допис Юрія Кочевенка

Раніше Фокус повідомляв про те, що росіяни помістили бійців з "Азовсталі" у СІЗО Ростова та Таганрога. Про це пишуть російські ЗМІ. Джерело російської преси у силових структурах назвало українців "важливим об'єктом" для обміну на полонених росіян.