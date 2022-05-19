ВС РФ продолжают обстреливать "Азовсталь", где остаются украинские военные, — ISW

Планы российской власти по дальнейшему полному уничтожению завода нивелируют экономическое значение его захвата, считают в Институте изучения войны США.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российские войска продолжают наносить артиллерийские и воздушные удары по металлургическому комбинату "Азовсталь". Это означает, что остатки украинских сил все еще находятся на заводе, несмотря на эвакуацию военнослужащих в течение последних дней. Об этом сообщается в сводке Института изучения войны США (ISW).

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

При этом, как считают американские эксперты, заявления российской оккупационной власти о том, что они "сравняют с землей" весь комбинат после его захвата, нивелируют большое стратегическое экономическое значение самого захвата.

Действительно, вчера так называемый глава "ДНР" Денис Пушилин говорил, что Мариуполь якобы планируют превратить в курортный город, поэтому завод там больше не нужен. Между тем, как отмечают в ISW, до вторжения "Азовсталь" являлся важным элементом экономики города. Завод обеспечивал 10 тыс. рабочих мест и миллиарды долларов валютных поступлений и налогов.

"Объявленный план превращения Мариуполя в центр туризма и отдыха свидетельствует об ущербе, который российские войска нанесли разрушением Мариуполя", — пишут в сводке ISW.

В настоящее время российские войска продолжают подготовку к штурму Северодонецка и активизируют свои действия в районе Лимана. Также оккупанты уделяют первоочередное внимание удержанию позиций вокруг российской границы, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение Украины к северу от Харькова. Как считают в ISW, они продолжат это делать за счет развертывания дополнительных подкреплений на других направлениях наступления.

Кроме этого, ВС РФ сосредоточили свое внимание на удержании позиций на южном направлении и нанесении ракетно-артиллерийских ударов вдоль линии фронта.

Напомним, россияне поместили бойцов с "Азовстали" в СИЗО Ростова и Таганрога. Источник журналистов в силовых структурах РФ назвал украинских военных "важным объектом" для обмена на российских пленных солдат.

Ранее Фокус также писал, что и кого запросит Россия взамен бойцов с "Азовстали".