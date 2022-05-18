Боевики "ДНР" собрались снести завод "Азовсталь" в Мариуполе

По словам главы "ДНР" Дениса Пушилина, там могут обустроить парковую зону или технопарк. Восстанавливать город боевики собрались в качестве курортного и ожидают, что поможет им в этом Россия.

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Боевики "ДНР" собрались сносить металлургический завод "Азовсталь" в Мариуполе. Второй металлургический гигант города — комбинат имени Ильича оккупанты собрались восстанавливать. Об этом заявил глава "ДНР" Денис Пушилин, передает российское информационное агентство URA.RU

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"Завод "Азовсталь", верней, то, что от него останется, будет снесен. А второй металлургический гигант Мариуполя — комбинат им. Ильича — будет реконструирован и запущен в эксплуатацию", — заявил Пушилин.

По его словам, на месте снесенного предприятия может появиться парковая зона или технопарк, однако решение об этом еще не принято.

Отметим, что оба предприятия принадлежат компании "Метинвест" украинского олигарха Рината Ахметова.

Глава боевиков "ДНР" также утверждает, что в городе разрушены более 60% всех зданий, они не подлежат восстановлению и их также будут сносить. Однако "с коммуникациями все не так плохо, настроены не столь пессимистично".

Он также заявил, что Мариуполь будет восстановлен "с акцентом на курортный бизнес", а в "ДНР" ожидают, что Россия поможет в этом.

Напомним, 18 мая в Минобороны РФ заявили, что из завода "Азовсталь" за сутки вышли еще 694 украинских военных. Как утверждают в ведомстве, раненых бойцов отправили в оккупированный Новоазовск для оказания медицинской помощи. Кроме того, в Минобороны называют выход ВСУ пленением, а не эвакуацией.

17 мая министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук заявляла, что вывезенных с территории завода "Азовсталь" украинских военнослужащих могут обменять на пленных солдат ВС РФ. По ее словам, на заводе "Азовсталь" продолжается гуманитарная операция.