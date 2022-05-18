Бойовики "ДНР" зібралися знести завод "Азовсталь" у Маріуполі

За словами голови ДНР Дениса Пушиліна, там можуть облаштувати паркову зону або технопарк. Відновлювати місто бойовики зібралися як курортне й очікують, що допоможе їм у цьому Росія.

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Бойовики "ДНР" зібралися зносити металургійний завод "Азовсталь" у Маріуполі. Другий металургійний гігант міста — комбінат імені Ілліча окупанти збиралися відновлювати. Про це заявив глава ДНР Денис Пушилін, передає російське інформаційне агентство URA.RU.

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"Завод "Азовсталь", точніше, те, що від нього залишиться, буде знесено. А другий металургійний гігант Маріуполя — комбінат ім. Ілліча — буде реконструйований і запущений в експлуатацію", — заявив Пушилін.

За його словами, на місці знесеного підприємства може з'явитися паркова зона або технопарк, проте рішення про це ще не ухвалено.

Зазначимо, що обидва підприємства належать компанії "Метінвест" українського олігарха Рінату Ахметову.

Голова бойовиків "ДНР" також стверджує, що в місті зруйновано понад 60% усіх будівель, вони не підлягають відновленню і їх також зноситимуть. Проте "з комунікаціями все не так погано, налаштовані не так песимістично".

Він також заявив, що Маріуполь буде відновлено "з акцентом на курортний бізнес", а в "ДНР" очікують, що Росія допоможе цьому.

Нагадаємо, 18 травня в Міноборони РФ заявили, що із заводу "Азовсталь" за добу вийшли ще 694 українські військові. Як стверджують у відомстві, поранених бійців відправили в окупований Новоазовськ для надання медичної допомоги. Крім того, у Міноборони називають вихід ЗСУ полоненням, а не евакуацією.

17 травня міністриня з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук заявляла, що вивезених із території заводу "Азовсталь" українських військовослужбовців можуть обміняти на полонених солдат ЗС РФ. За її словами, на заводі "Азовсталь" продовжується гуманітарна операція.