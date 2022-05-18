За добу з "Азовсталі" здалися в полон 694 українські військовослужбовці, — Міноборони РФ (відео)

За даними відомства, поранених захисників Маріуполя для надання медичної допомоги відправили в окупований Новоазовськ. Росія також розцінює вихід українських бійців як полон, а не евакуацію.

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За минулу добу з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі вийшли та здалися в полон 694 українських військовослужбовців. Про це стверджує пресслужба Міністерства оборони країни-агресора.

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За даними силового відомства, протягом минулого дня із заблокованої окупантами "Азовсталі" вийшли 694 українські військовослужбовці, серед яких були бійці полку спецпризначення Нацгвардії "Азов". Окрім цього, з території заводу в Маріуполі вивезли 29 поранених солдат.

Міноборони РФ називає цю процедуру не евакуацією, а здаванням у полон. Загалом, із 16 травня із заблокованої "Азовсталі", за даними Росії, вийшли 959 людей. 51 тяжкопоранений солдат був спрямований для надання медичної допомоги в лікарню Новоазовська, який перебуває під контролем російських військ.

Міністерство оборони РФ також оприлюднило нове відео виходу українських військовослужбовців з "Азовсталі".

[ + – ] 959 українських військових з "Азовсталі" здалися в полон, — Міноборони РФ

У Telegram-каналах також публікують відео, зняте нібито кореспондентами Reuters, із колоною автобусів, на яких в окуповану Оленівку привезли українських військовослужбовців. За непідтвердженою інформацією, захисників "Азовсталі" могли доставити в непідконтрольний Україні населений пункт для проведення обміну полоненими.

[ + – ] Евакуйованих з "Азовсталі" українських бійців привезли до Оленівки

Зазначимо, на момент публікації матеріалу пресслужби Міністерства оборони України та полку спецпризначення "Азов" не коментують інформацію про вихід майже 1 000 українських військовослужбовців із території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Нагадаємо, 17 травня продовжилася операція з порятунку українських військовослужбовців з "Азовсталі". Колона автобусів із території заводу в Маріуполі висунулася на окуповані території під супроводом ЗС РФ.

Також повідомлялося, що РФ могла погодитися на евакуацію українських військовослужбовців з "Азовсталі", щоб швидше оголосити про повне захоплення Маріуполя. У Верховній Раді розповідали, що Україна хоче вивезти евакуйованих із території заводу бійців у Туреччину, проте переговорний процес із Росією поки що на паузі.

Зазначимо, що Фокус у своєму матеріалі розповідав, як проходила евакуація українських військовослужбовців з "Азовсталі".