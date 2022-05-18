Україна хоче вивезти евакуйованих захисників "Азовсталі" до Туреччини, — Кіра Рудик

За словами нардепа, Київ погодився на евакуацію після отримання гарантій від Червоного Хреста та ООН, однак кінцевий механізм обміну полоненими ще не готовий.

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Україна погодилася на евакуацію захисників "Азовсталі", отримавши гарантії безпеки від Міжнародного Комітету Червоного Хреста та ООН. Про це в коментарі виданню The New York Times повідомила нардеп від фракції "Голос" Кіра Рудик, яка також бере участь у переговорному процесі.

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За її словами, на сьогодні остаточний механізм обміну полоненими з Російської Федерації ще не готовий.

Кіра Рудик зазначила, що Київ хоче доставити українських військовослужбовців із заводу "Азовсталь" до третьої країни, але проти такої ініціативи виступає Москва.

"Ми хочемо вивезти їх до третьої країни, наприклад, до Туреччини. Росія зараз проти цього. Але що ще ми можемо зробити в такій ситуації? Нам доведеться продовжувати ці переговори", — наголосила парламентарій, спілкуючись з американськими журналістами.

Рудик також розповіла, чому Україна погодилася на евакуацію українських військовослужбовців з "Азовсталі" на підконтрольну ЗС РФ територію. За словами нардепа, Київ отримав гарантії від Червоного Хреста та ООН, що захисники Маріуполя будуть у безпеці. Щобільше, як стверджує Кіра Рудик, військовослужбовці, котрі тримали оборону на меткомбінаті, "готові були йти до кінця".

Підсумовуючи, учасниця переговорного процесу висловила сумнів, що Україна має достатньо російських військовополонених, яких Київ міг би виставити на обмін для якнайшвидшого повернення захисників Маріуполя.

Раніше Фокус у своєму матеріалі детально розповідав, як проходила евакуація з "Азовсталі" та куди направили українських військовослужбовців із території меткомбінату.

Також повідомляли, що 17 травня тривала евакуація з "Азовсталі", а автобуси із захисниками Маріуполя супроводжували ЗС РФ. Інститут вивчення війни ISW інформував, що Росія могла дати добро на евакуацію українських військовослужбовців із меткомбінату, щоб швидше оголосити про окупацію портового міста.