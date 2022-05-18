Украина хочет вывезти эвакуированных защитников "Азовстали" в Турцию, — Кира Рудик

По словам нардепа, Киев согласился на эвакуацию после получения гарантий от Красного Креста и ООН, однако конечный механизм обмена пленными еще не готов.

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Украина согласилась на эвакуацию защитников "Азовстали", получив гарантии безопасности от Международного Комитета Красного Креста и ООН. Об этом в комментарии изданию The New York Times сообщила нардеп от фракции "Голос" Кира Рудик, которая также участвует в переговорном процессе.

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По ее словам, на сегодняшний день окончательный механизм обмена пленными с Российской Федерации еще не готов.

Кира Рудик отметила, что Киев хочет доставить украинских военнослужащих с завода "Азовсталь" в третью страну, но против подобной инициативы выступает Москва.

"Мы хотим вывезти их в третью страну, например, в Турцию. Россия сейчас против этого. Но что еще мы можем сделать в такой ситуации? Нам придется продолжать эти переговоры", — подчеркнула парламентарий в общении с американскими журналистами.

Рудик также рассказала, почему Украина согласилась на эвакуацию украинских военнослужащих из "Азовстали" на подконтрольную ВС РФ территорию. По словам нардепа, Киев получил гарантии от Красного Креста и ООН, что защитники Мариуполя будут в безопасности. Более того, как утверждает Кира Рудик, военнослужащие, которые держали оборону на меткомбинате, "готовы были идти до конца".

Подытоживая, участник переговорного процесса выразила сомнение, что у Украины достаточно российских военнопленных, которых бы Киев мог выставить на обмен для скорейшего возвращения защитников Мариуполя.

Ранее Фокус в своем материале детально рассказывал, как проходила эвакуация из "Азовстали" и куда направили украинских военнослужащих с территории меткомбината.

Также сообщалось, что 17 мая продолжилась эвакуация из "Азовстали", а автобусы с защитниками Мариуполя сопровождали ВС РФ. Институт изучения войны ISW информировал, что Россия могла дать добро на эвакуацию украинских военнослужащих с меткомбината, чтобы быстрее объявить об оккупации портового города.