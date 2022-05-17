В сопровождении боевиков: "Азовсталь" покинули еще семь автобусов с украинскими бойцами

Как рассказал журналистам один из очевидцев события, сегодня с территории завода вышли не только раненые военные.

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Во вторник, 17 мая, не менее семи автобусов с украинскими военнослужащими покинули территорию заблокированного российскими войсками завода "Азовсталь" в Мариуполе. Вывод бойцов произошел в сопровождении пророссийских боевиков. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на очевидца.

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"Не менее семи автобусов с… украинскими военными покинули металлургический завод "Азовсталь" в сопровождении пророссийских вооруженных сил", — говорится в публикации.

Собеседник агентства также сообщил, что некоторые из украинских бойцов, вывезенных с территории завода, не были ранены.

Напомним, в понедельник, 16 мая, командир полка "Азов" Денис Прокопенко сообщил о "выполнении приказа" и переходе к выполнению "утвержденного решения высшего военного командования" Украины в целях сохранения жизней бойцов Мариупольского гарнизона. В своем обращении военный также попросил "поддержке украинского народа".

В тот же день СМИ сообщили, что примерно десять автобусов с украинскими военными выехали с территории завода "Азовсталь". Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины указал, что из Мариуполя были эвакуированы 53 тяжелораненых украинских военных — их отвезли больницу оккупированного Новоазовска Донецкой области, и еще 211 бойца — в оккупированную Еленовку Донецкой области.

Украинское военное руководство заявило, что в дальнейшем бойцов намерены вернуть на подконтрольную территорию страны в процессе обмена на российских военнопленных. Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук анонсировала "последующие этапы гуманитарной операции" по выводу украинских военных с территории завода.