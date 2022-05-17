У супроводі бойовиків: "Азовсталь" залишили ще сім автобусів з українськими бійцями

Як розповів журналістам один з очевидців події, сьогодні з території заводу вийшли не лише поранені військові.

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У вівторок, 17 травня, не менше за сім автобусів з українськими військовослужбовцями покинули територію заблокованого російськими військами заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Виведення бійців сталося в супроводі проросійських бойовиків. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на очевидця.

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"Не менше семи автобусів з... українськими військовими залишили металургійний завод "Азовсталь" у супроводі проросійських збройних сил", — йдеться в публікації.

Співрозмовник агентства також повідомив, що деяких українських бійців, вивезених з території заводу, не було поранень.

Нагадаємо, в понеділок, 16 травня, командир полку "Азов" Денис Прокопенко повідомив про "виконання наказу" та перехід до виконання "затвердженого рішення вищого військового командування" України з метою збереження життів бійців Маріупольського гарнізону. У своєму зверненні військовий також попросив "підтримку українського народу".

Того ж дня ЗМІ повідомили, що приблизно десять автобусів з українськими військовими виїхали з території заводу "Азовсталь". Генеральний штаб Збройних Сил України зазначив, що з Маріуполя евакуйовано 53 тяжко поранених українських військових — їх відвезли лікарню окупованого Новоазовська Донецької області, і ще 211 бійця — до окупованої Оленівки Донецької області.

Українське військове керівництво заявило, що надалі бійців мають на меті повернути на підконтрольну територію країни у процесі обміну на російських військовополонених. Віцепрем'єр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук анонсувала "наступні етапи гуманітарної операції" щодо виведення українських військових із території заводу.