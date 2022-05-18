За сутки с "Азовстали" сдались в плен 694 украинских военнослужащих, — Минобороны РФ (видео)

По данным ведомства, раненых защитников Мариуполя для оказания медпомощи отправили в оккупированный Новоазовск. Россия также расценивает выход украинских бойцов как пленение, а не эвакуацию.

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За минувшие сутки с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе вышли и сдались в плен 694 украинских военнослужащих. Об этом утверждает пресс-служба Министерства обороны страны-агрессора.

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По данным силового ведомства, в течение прошлого дня из заблокированной оккупантами "Азовстали" вышли 694 украинских военнослужащих, среди которых были бойцы полка спецназначения Нацгвардии "Азов". Помимо этого, с территории завода в Мариуполе вывезли 29 раненых солдат.

Минобороны РФ называет эту процедуру не эвакуацией, а сдачей в плен. В целом, с 16 мая из заблокированной "Азовстали", по данным России, вышли 959 человек. 51 тяжелораненый солдат был направлен для оказания медицинской помощи в больницу Новоазовска, который находится под контролем российских войск.

Министерство обороны РФ также обнародовало новое видео выхода украинских военнослужащих из "Азовстали".

[ + – ] 959 украинских военных из "Азовстали" сдались в плен, - Минобороны РФ

В Telegram-каналах также публикуют видео, снятое якобы корреспондентами Reuters, с колонной автобусов, на которых в оккупированную Еленовку привезли украинских военнослужащих. По неподтвержденной информации, защитников "Азовстали" могли доставить в неподконтрольный Украине населенный пункт для проведения обмена пленными.

[ + – ] Эвакуированных из "Азовстали" украинских бойцов привезли в Еленовку

Отметим, на момент публикации материала пресс-службы Министерства обороны Украины и полка спецназначения "Азов" не комментируют информацию о выходе почти 1000 украинских военнослужащих с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Напомним, 17 мая продолжилась операция по спасению украинских военнослужащих из "Азовстали". Колонна автобусов с территории завода в Мариуполе выдвинулась на оккупированные территории при сопровождении ВС РФ.

Также сообщалось, что РФ могла согласиться на эвакуацию украинских военнослужащих из "Азовстали", чтобы быстрее объявить о полном захвате Мариуполя. В Верховной Раде рассказывали, что Украина хочет вывезти эвакуированных с территории завода бойцов в Турцию, однако переговорный процесс с Россией пока на паузе.

Отметим, что Фокус в своем материале рассказывал, как проходила эвакуация украинских военнослужащих из "Азовстали".