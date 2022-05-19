ЗС РФ продовжують обстрілювати "Азовсталь", де залишаються українські військові, — ISW

Плани російської влади щодо подальшого повного знищення заводу нівелюють економічне значення його захоплення, вважають в Інституті вивчення війни США.

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Російські війська продовжують завдавати артилерійських і повітряних ударів по металургійному комбінату "Азовсталь". Це означає, що залишки українських сил все ще перебувають на заводі, незважаючи на евакуацію військовослужбовців протягом останніх днів. Про це повідомляється у зведенні Інституту вивчення війни США (ISW).

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При цьому, як вважають американські експерти, заяви російської окупаційної влади про те, що вони "зрівняють із землею" весь комбінат після його захоплення, нівелюють велике стратегічне економічне значення самого захоплення.

Справді, вчора так званий голова ДНР Денис Пушилін говорив, що Маріуполь нібито планують перетворити на курортне місто, тому завод там більше не потрібен. Тим часом, як зазначають в ISW, до вторгнення "Азовсталь" був важливим елементом економіки міста. Завод забезпечував 10 тис. робочих місць і мільярди доларів валютних надходжень і податків.

"Оголошений план перетворення Маріуполя на центр туризму та відпочинку свідчить про шкоду, яку російські війська завдали руйнуванням Маріуполя", — пишуть у зведенні ISW.

Наразі російські війська продовжують підготовку до штурму Сєвєродонецька та активізують свої дії в районі Лиману. Також окупанти приділяють першочергову увагу утриманню позицій навколо російського кордону, щоб запобігти подальшому просуванню України на північ від Харкова. Як вважають ISW, вони продовжать це робити за рахунок розгортання додаткових підкріплень на інших напрямках наступу.

Крім цього, ЗС РФ зосередили свою увагу на утриманні позицій на південному напрямку та нанесенні ракетно-артилерійських ударів уздовж лінії фронту.

Нагадаємо, росіяни помістили бійців з "Азовсталі" у СІЗО Ростова та Таганрога. Джерело журналістів у силових структурах РФ назвало українських військових "важливим об'єктом" для обміну на російських полонених солдатів.

Раніше Фокус також писав, що та кого запросить Росія замість бійців з "Азовсталі".