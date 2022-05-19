Командири "Азова" залишаються на "Азовсталі", — Святослав Паламар (відео)

Раніше сьогодні російські пропагандисти повідомляли, що "Калина" начебто вийшов із території заводу. Замкомандира полку, зі свого боку, заявив про продовження "певної операції".

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Командування полку "Азов" продовжує перебувати на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Про це у відеозверненні, оприлюдненому українськими ЗМІ у четвер, 19 травня, заявив заступник командира полку Святослав Паламар, позивний "Калина".

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"Сьогодні 85-й день війни. Я і командування перебуваємо на території заводу "Азовсталь", — сказав він.

Також замкомандира заявив, що "триває певна операція", проте її деталі він розкривати відмовився.

"Дякую всьому світу, дякую Україні. Побачимося", — резюмував Паламар.

Зазначимо, що сьогодні вранці російський військовий кореспондент Дмитро Стешин із посиланням на "знайомого бійця" повідомив, що "Калина" нібито вийшов із території "Азовсталі" в середу, 18 травня, близько 21:00. Підтвердження своїх слів він не навів.

Нагадаємо, 18 травня офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Юрій Кочевенко повідомив про свою розмову з Паламарем. За словами українського військового, той закликав українські війська брати в полон більше російських солдатів, щоб використати їх як обмінний фонд.

Тим часом у Міністерстві оборони Росії стверджують, що з 16 травня з території "Азовсталі" вийшли 1730 військових. Російські ЗМІ повідомляли, що українських бійців помістили у СІЗО, зокрема, у Таганрозі та Ростові-на-Дону.

Також ми писали, що на думку Інституту вивчення війни, РФ погодилася на евакуацію українських бійців з "Азовсталі", щоб якнайшвидше оголосити про захоплення Маріуполя.