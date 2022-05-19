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Командири "Азова" залишаються на "Азовсталі", — Святослав Паламар (відео)

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Фото: Скриншот | "Калина" записав відеозвернення з "Азовсталі"

Раніше сьогодні російські пропагандисти повідомляли, що "Калина" начебто вийшов із території заводу. Замкомандира полку, зі свого боку, заявив про продовження "певної операції".

Командування полку "Азов" продовжує перебувати на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Про це у відеозверненні, оприлюдненому українськими ЗМІ у четвер, 19 травня, заявив заступник командира полку Святослав Паламар, позивний "Калина".

"Сьогодні 85-й день війни. Я і командування перебуваємо на території заводу "Азовсталь", — сказав він.

Також замкомандира заявив, що "триває певна операція", проте її деталі він розкривати відмовився.

"Дякую всьому світу, дякую Україні. Побачимося", — резюмував Паламар.

Зазначимо, що сьогодні вранці російський військовий кореспондент Дмитро Стешин із посиланням на "знайомого бійця" повідомив, що "Калина" нібито вийшов із території "Азовсталі" в середу, 18 травня, близько 21:00. Підтвердження своїх слів він не навів.

Нагадаємо, 18 травня офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Юрій Кочевенко повідомив про свою розмову з Паламарем. За словами українського військового, той закликав українські війська брати в полон більше російських солдатів, щоб використати їх як обмінний фонд.

Тим часом у Міністерстві оборони Росії стверджують, що з 16 травня з території "Азовсталі" вийшли 1730 військових. Російські ЗМІ повідомляли, що українських бійців помістили у СІЗО, зокрема, у Таганрозі та Ростові-на-Дону.

Також ми писали, що на думку Інституту вивчення війни, РФ погодилася на евакуацію українських бійців з "Азовсталі", щоб якнайшвидше оголосити про захоплення Маріуполя.