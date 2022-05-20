Из "Азовстали" вышло 1700 украинских защитников, — британская разведка

Сколько еще военнослужащих находится на территории завода, в настоящее время неизвестно.

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Из металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе сдались около 1,7 тыс. украинских солдат. При этом на территории завода остается неизвестное число военнослужащих. Об этом сообщается в сегодняшней сводке Министерства обороны Великобритании.

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По информации британских разведчиков, как только россияне установят полный контроль над Мариуполем, они перебросят войска из города, чтобы усилить свои позиции на Донбассе. Однако благодаря самоотверженному отпору защитников Мариуполя армии РФ придется перевооружить и модернизировать войска на этом участке, прежде чем их можно будет эффективно передислоцировать.

Этот процесс может быть долгим, если его вести правильно. Тем не менее, в Лондоне уверены, что на российское командование оказывается сильное давление, от него требуют явных успехов в поставленных задачах. Поэтому переоснащение войска придется делать очень быстро, солдат бросят в бой без тщательной подготовки, что приведет лишь к дальнейшему истощению российских сил.

Ранее Минобороны РФ заявило, что с 16 мая из заблокированного комбината вышло 1730 украинских военнослужащих, в том числе 771 за последние сутки. Украинские официальные лица настаивают на том, что военнослужащие в плен не сдаются, а выход из "Азовстали" является операцией по эвакуации солдат.

Вчера вечером замкомандира полка "Азов" Святослав Паламар заявил, что командиры "Азова" остаются на "Азовстали". Также он рассказал, что "продолжается определенная операция", однако ее детали раскрывать отказался.