З "Азовсталі" вийшло 1700 українських захисників, — британська розвідка

Скільки ще військовослужбовців перебуває на території заводу, наразі невідомо.

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З металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі здалося близько 1,7 тис. українських солдатів. Водночас на території заводу залишається невідома кількість військовослужбовців. Про це повідомляють в сьогоднішньому зведенні Міністерства оборони Великої Британії.

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За інформацією британських розвідників, щойно росіяни встановлять повний контроль над Маріуполем, вони перекинуть війська з міста, щоб посилити свої позиції на Донбасі. Однак завдяки самовідданій відсічі захисників Маріуполя армії РФ доведеться переозброїти та модернізувати війська на цій ділянці, перш ніж їх можна буде ефективно передислокувати.

Цей процес може бути тривалим, якщо його вести правильно. Однак у Лондоні впевнені, що на російське командування чинять сильний тиск, від нього вимагають явних успіхів у поставлених завданнях. Тому переоснащення війська доведеться робити дуже швидко, солдатів кинуть у бій без ретельної підготовки, що призведе лише до подальшого виснаження російських сил.

Раніше Міноборони РФ заявило, що з 16 травня із заблокованого комбінату вийшло 1730 українських військовослужбовців, зокрема 771 за останню добу. Українські офіційні особи наполягають на тому, що військовослужбовці в полон не здаються, а вихід з "Азовсталі" є операцією з евакуації солдатів.

Вчора ввечері заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар заявив, що командири "Азова" залишаються на "Азовсталі". Також він розповів, що "триває певна операція", проте її деталі розкривати відмовився.