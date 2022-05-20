ЗС РФ повідомили про повне захоплення "Азовсталі" та Маріуполя

За даними відомства країни-агресора, із 16 травня з підземелля вийшли 2 439 українських військовослужбовців, зокрема командири "Азова" та підрозділів ЗСУ.

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ЗС РФ оголосили про взяття під повний контроль території "Азовсталь" у Маріуполі. Про це йдеться у вечірньому зведенні від 20 травня Міністерства оборони Росії.

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У заяві сказано, що російські війська "звільнили" територію металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі, на якому було заблоковано тисячі українських військовослужбовців.

У Міноборони стверджують, що завод знаходиться під повним контролем ЗС РФ, зокрема підземні споруди та бункери, в яких ховалися захисники із цивільними особами. Окупанти стверджують, що із 16 травня з "Азовсталі" вийшли 2 439 українських військовослужбовців, серед яких були бійці полку спецпризначення Нагцвардії "Азов".

У п'ятницю, 20 травня, як повідомляють у Міноборони, територію меткомбінату покинула група з 531 солдата. До того ж, ЗС РФ повідомляють про вивезення на броньованому автомобілі з "Азовсталі" командира полку "Азов" Дениса Прокопенка.

Підсумовуючи, у відомстві країни-агресора додали, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу вже поінформував президента Володимира Путіна про повне захоплення меткомбінату та Маріуполя.

На момент публікації матеріалу ні пресслужба Генерального штабу ЗСУ, ні Міністерства оборони України офіційно не підтверджували інформацію про перехід під контроль ЗС РФ території "Азовсталі" та прифронтового міста.

[ + – ] ЗС РФ допитують Сергія Волинського, який вийшов з "Азовсталі"

Нагадаємо, полк спецпризначення "Азов" розповідав, як проходила евакуація бійців із території "Азовсталі". Командир підрозділу Денис Прокопенко заявляв, що поранених військовослужбовців доставлять до медзакладів для надання допомоги, після чого їх буде обміняно та повернуто на підконтрольну Україні територію.

Також росЗМІ 21 травня повідомляли, що територію "Азовсталі" залишили командир 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ. Пізніше в соцмережах оприлюднили відео допиту Сергія Волинського "Волини", який одним з останніх вийшов із підземелля меткомбінату в Маріуполі.