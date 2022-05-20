ВС РФ сообщили о полном захвате "Азовстали" и Мариуполя

По данным ведомства страны-агрессора, с 16 мая с подземелей вышли 2439 украинских военнослужащих, в том числе командиры "Азова" и подразделений ВСУ.

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ВС РФ объявили о взятии под полный контроль территории "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом говорится в вечерней сводке от 20 мая Министерства обороны России.

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В заявлении сказано, что российские войска "освободили" территорию металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, на котором были заблокированы тысячи украинских военнослужащих.

В Минобороны утверждают, что завод находится под полным контролем ВС РФ, в том числе подземные сооружения и бункеры, в которых прятались защитники с гражданскими лицами. Оккупанты утверждают, что с 16 мая с "Азовстали" вышли 2439 украинских военнослужащих, среди которых были бойцы полка спецназначения Нагцвардии "Азов".

В пятницу, 20 мая, как сообщают в Минобороны, территорию меткомбината покинула группа из 531 солдат. Более того, ВС РФ сообщают о вывозе на бронированном автомобиле с "Азовстали" командира полка "Азов" Дениса Прокопенко.

Подытоживая, в ведомстве страны-агрессора добавили, что министр обороны России Сергей Шойгу уже проинформировал президента Владимира Путина о полном захвате меткомбината и Мариуполя.

На момент публикации материала ни пресс-служба Генерального штаба ВСУ, ни Министерства обороны Украины официально не подтверждали информацию о переходе под контроль ВС РФ территории "Азовстали" и прифронтового города.

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Напомним, полк спецназначения "Азов" рассказывал, как проходила эвакуация бойцов с территории "Азовстали". Командир подразделения Денис Прокопенко заявлял, что раненых военнослужащих доставят в медучреждения для оказания помощи, после чего они будут обменяны и возвращены на подконтрольную Украине территорию.

Также росСМИ 21 мая сообщали, что территорию "Азовстали" покинули командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Позже в соцсетях обнародовали видео допроса Сергея Волынского "Волыны", который одним из последних вышел с подземелей меткомбината в Мариуполе.