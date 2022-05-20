Оборона закончилась: полк "Азов" рассказал о деталях эвакуации бойцов из "Азовстали" (видео)

По словам командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, раненых украинских защитников вывезли с "Азовстали", им предоставят медицинскую помощь с дальнейшим обменом на подконтрольные Украине территории.

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Высшее военное руководство Украины дало приказ сохранить жизнь и здоровье мариупольского гарнизона, а также прекратить оборону города украинским военным, которые обороняли металлургическое предприятие "Азовсталь" в Мариуполе. Теперь раненых украинских защитников эвакуировали, им предоставят медицинскую помощь с дальнейшим обменом на подконтрольные Украине территории. Об этом заявил командир полка "Азов" Денис Прокопенко.

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"Несмотря на тяжелые бои, круговую оборону и отсутствие снабжение, ми постоянно настаивали на 3 самых главных для нас условиях, а именно: гражданские, раненые и погибшие", — сказал он.

По его словам гражданских с территории завода удалось эвакуировать, тяжелораненые получили нужную помощь, а их удалось эвакуировать с дальнейшим обменом и доставкой на подконтрольную Украине территорию. Прокопенко рассказал, что по вопросу погибших украинских защитников процесс продолжается и выразил надежду, что в ближайшее время родственники смогут похоронить их с почестями.

Напомним, 20 мая британская разведка сообщила, что с территории "Азовстали" вышли 1700 украинских бойцов. Однако неизвестно, сколько еще украинских военных находятся на территории предприятия.

19 мая Минобороны РФ заявляло о выходе 1730 военнослужащих Украины с "Азовстали". В России их считают военнопленными, однако власти Украины настаивают на том, что бойцы ВСУ в плен не сдаются, а выход из "Азовстали" является операцией по эвакуации солдат.

Кроме того, заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар рассказал, что командование подразделения продолжает находиться на территории предприятия. Также он заявил, что "продолжается определенная операция", однако ее детали он раскрывать отказался