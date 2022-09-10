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Мир Российско-украинская война

Пресс-офицер "Азова" Орест, находящийся в плену РФ, победил в фотоконкурсе в Париже

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Дмитрий Козацкий остается в плену у россиян, но его работы стали знаменитыми на весь мир.

Известная серия снимков украинских защитников с завода "Азовсталь" в Мариуполе Дмитрия Козацкого взяла "золото" в категории Press/War и второе место – в общей категории Press.

Пресс-офицер батальона "Азова" Дмитрий "Орест" Козацкий, находящийся в российском плену, стал лауреатом престижного парижского фотоконкурса Px3. Об этом сообщается на сайте французской премии.

Серия снимков украинских защитников с завода "Азовсталь" в Мариуполе, ставшая широко известной не только в Украине, но и за ее пределами, взяла первое место в категории Press/War и второе место – в общей категории Press.

Prix de la Photographie, Paris (Px3) – это авторитетная премия в области фотографии. Своей целью организаторы ставят популяризацию отрасли, обнаружению новых талантов и знакомству фотографов со всего мира с художественным сообществом Парижа.

Как фото Ореста стали участвовать в фотоконкурсах

20 мая Дмитрий Козацкий опубликовал свой последний твит перед российским пленом.

"Кстати, пока я буду в плену, оставлю вам фото в лучшем качестве, отправляйте их на все журналистские премии и фотоконкурсы, если что-нибудь выиграю, после выхода будет очень приятно. Благодарю всех за поддержку. До встречи", – написал пресс-офицер батальона.

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Фотографии из "Азовстали" Дмитрия "Ореста" Козацкого.
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фото, азовсталь, орест, дмитрий козацкий, фотоконкуср
фото, азовсталь, орест, дмитрий козацкий, фотоконкуср
фото, азовсталь, орест, дмитрий козацкий, фотоконкуср
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фото, азовсталь, орест, дмитрий козацкий, фотоконкуср
фото, азовсталь, орест, дмитрий козацкий, фотоконкуср
фото, азовсталь, орест, дмитрий козацкий, фотоконкуср
фото, азовсталь, орест, дмитрий козацкий, фотоконкуср
фото, азовсталь, орест, дмитрий козацкий, фотоконкуср
фото, азовсталь, орест, дмитрий козацкий, фотоконкуср
фото, азовсталь, орест, дмитрий козацкий, фотоконкуср
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Уже 3 июня Козацкому присвоили награду польской Grand Press Photo 2022.

"Мы верим, что Дмитрий получит этот диплом лично во время конкурса в следующем году. Мы будем ждать его, живого и здорового", — подчеркнула во время церемонии вручения наград глава фонда Grand Press Вероника Мировская.

2 августа Дмитрий позвонил родным из плена. Он рассказал сестре Дарье Юрченко, что здоров и находится на временно оккупированной территории в Донецке.

Напомним, 21 мая Казацкий записал последнее видео на меткомбинате "Азовсталь". На кадрах видны цеха огромного предприятия, которые теперь разрушены.