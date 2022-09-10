Пресс-офицер "Азова" Орест, находящийся в плену РФ, победил в фотоконкурсе в Париже

Известная серия снимков украинских защитников с завода "Азовсталь" в Мариуполе Дмитрия Козацкого взяла "золото" в категории Press/War и второе место – в общей категории Press.

Пресс-офицер батальона "Азова" Дмитрий "Орест" Козацкий, находящийся в российском плену, стал лауреатом престижного парижского фотоконкурса Px3. Об этом сообщается на сайте французской премии.

Серия снимков украинских защитников с завода "Азовсталь" в Мариуполе, ставшая широко известной не только в Украине, но и за ее пределами, взяла первое место в категории Press/War и второе место – в общей категории Press.

Prix de la Photographie, Paris (Px3) – это авторитетная премия в области фотографии. Своей целью организаторы ставят популяризацию отрасли, обнаружению новых талантов и знакомству фотографов со всего мира с художественным сообществом Парижа.

Как фото Ореста стали участвовать в фотоконкурсах

20 мая Дмитрий Козацкий опубликовал свой последний твит перед российским пленом.

"Кстати, пока я буду в плену, оставлю вам фото в лучшем качестве, отправляйте их на все журналистские премии и фотоконкурсы, если что-нибудь выиграю, после выхода будет очень приятно. Благодарю всех за поддержку. До встречи", – написал пресс-офицер батальона.

[ + – ] Фотографии из "Азовстали" Дмитрия "Ореста" Козацкого.

Уже 3 июня Козацкому присвоили награду польской Grand Press Photo 2022.

"Мы верим, что Дмитрий получит этот диплом лично во время конкурса в следующем году. Мы будем ждать его, живого и здорового", — подчеркнула во время церемонии вручения наград глава фонда Grand Press Вероника Мировская.

2 августа Дмитрий позвонил родным из плена. Он рассказал сестре Дарье Юрченко, что здоров и находится на временно оккупированной территории в Донецке.

Напомним, 21 мая Казацкий записал последнее видео на меткомбинате "Азовсталь". На кадрах видны цеха огромного предприятия, которые теперь разрушены.