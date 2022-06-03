Пресс-офицеру полка "Азов" Козацкому присвоили награду польской Grand Press Photo 2022

Дмитрий Козацкий публиковал фотографии быта и раненых защитников Мариуполя из заблокированного завода. Перед тем как попасть в плен, боец попросил отправлять снимки на различные премии.

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Пресс-офицеру полка "Азов", защитнику Мариуполя Дмитрию "Оресту" Козацкому присвоили специальную награду польской фотопремии Grand Press Photo 2022. Об этом сообщает пресс-служба премии.

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Украинский военный был "глазами Азовстали", он публиковал видео и фотографии с завода, осажденного российскими оккупантами. За день до сдачи в плен военный опубликовал все снимки и видео с комбината и попросил отправлять их на различные премии.

В Польше бойцу присвоили награду Grand Press Photo 2022. Украинский посол в Польше Андрей Дещица отметил, что работа фоторепортеров отыгрывает очень важную роль для документирования военных преступлений. А многие из них заплатили высокую цену, выполняя свою работу.

"Мы верим, что Дмитрий получит этот диплом лично во время конкурса в следующем году. Мы будем ждать его, живого и здорового", — заявила во время торжественной церемонии вручения наград глава фонда Grand Press Вероника Мировская.

Главную награду в премии получил поляк Войцех Гжендзинский за фотографию украинки Ирины Манюкиной, играющей на фортепиано в своем доме, который получил повреждения в результате авиаудара в Белой Церкви.

[ + – ] Фото Гжендзинского, победившего в фотопремии

Фотографии украинского защитника из меткомбината "Азовсталь" доступны по ссылке.

Напомним, 16 мая началась операция по эвакуации украинских защитников с "Азовстали". В Генштабе заявили, что они выполнили задачу, и получили новую — сохранить жизни людей.

21 мая полк "Азов" опубликовал видео последнего дня в разрушенной "Азовстали".