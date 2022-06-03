Пресофіцера полку "Азов" Козацького нагородили польською Grand Press Photo 2022

Дмитро Козацький публікував фотографії побуту та поранених захисників Маріуполя із заблокованого заводу. Перед тим, як потрапити в полон, боєць попросив відправляти знімки на різні премії.

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Пресофіцеру полку "Азов", захиснику Маріуполя Дмитру "Оресту" Козацькому надали спеціальну нагороду польської фотопремії Grand Press Photo 2022. Про це повідомляє пресслужба премії.

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Український військовий був "очима Азовсталі", він публікував відео та фотографії із заводу, обложеного російськими окупантами. За день до здачі в полон військовий опублікував усі знімки та відео з комбінату та попросив відправляти їх на різні премії.

У Польщі бійця нагородили Grand Press Photo 2022. Український посол у Польщі Андрій Дещиця зазначив, що робота фоторепортерів відіграє дуже важливу роль для документування воєнних злочинів. А багато хто з них заплатив високу ціну, виконуючи свою роботу.

"Ми віримо, що Дмитро отримає цей диплом особисто під час конкурсу наступного року. Ми чекатимемо на нього, живого і здорового", — заявила під час урочистої церемонії вручення нагород глава фонду Grand Press Вероніка Мировська.

Головну нагороду у премії отримав поляк Войцех Гжендзінський за фотографію українки Ірини Манюкіної, яка грає на фортепіано у своєму будинку, який отримав пошкодження внаслідок авіаудару в Білій Церкві.

[ + – ] Фото Гжендзінського, який переміг у фотопремії

Фотографії українського захисника з меткомбінату "Азовсталь" доступні за посиланням.

Нагадаємо, 16 травня розпочалася операція з евакуації українських захисників з "Азовсталі". У Генштабі заявили, що вони виконали завдання і отримали нове — зберегти життя людей.

21 травня полк "Азов" опублікував відео останнього дня у зруйнованій "Азовсталі".