Пресофіцер "Азова" Орест, який перебуває в полоні РФ, переміг у фотоконкурсі в Парижі

Відома серія знімків українських захисників із заводу "Азовсталь" у Маріуполі Дмитра Козацького взяла "золото" в категорії Press/War і друге місце – у загальній категорії Press.

Пресофіцер батальйону "Азова" Дмитро "Орест" Козацький, який перебуває в російському полоні, став лауреатом престижного паризького фотоконкурсу Px3. Про це повідомляється на сайті французької премії.

Серія знімків українських захисників із заводу "Азовсталь" у Маріуполі, що стала широко відомою не лише в Україні, а й за її межами, посіла перше місце в категорії Press/War і друге місце — в загальній категорії Press.

Prix de la Photographie, Paris (Px3) — це авторитетна премія у сфері фотографії. Своєю метою організатори ставлять популяризацію галузі, виявлення нових талантів і знайомство фотографів вз усього світу з мистецькою спільнотою Парижа.

Як фото Ореста почали брати участь у фотоконкурсах

20 травня Дмитро Козацький опублікував свій останній твіт перед російським полоном.

"До речі, поки я буду в полоні, залишу вам фото в найкращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії та фотоконкурси, якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі", — написав пресофіцер батальйону.

[ + – ] Фотографії з "Азовсталі" Дмитра "Ореста" Козацького.

Уже 3 червня Козацького нагородили польською Grand Press Photo 2022.

"Ми віримо, що Дмитро отримає цей диплом особисто під час конкурсу наступного року. Ми чекатимемо на нього, живого та здорового", — підкреслила під час церемонії вручення нагород глава фонду Grand Press Вероніка Мировська.

2 серпня Дмитро зателефонував рідним із полону. Він розповів сестрі Дар'ї Юрченко, що здоровий і перебуває на тимчасово окупованій території в Донецьку.

Нагадаємо, 21 травня Козацький записав останнє відео на меткомбінаті "Азовсталь". На кадрах видно цехи величезного підприємства, які наразі зруйновані.