Схуд до 55 кг: як виглядає звільнений із полону боєць "Орест" (фото)
Український боєць прославився низкою знімків, зроблених в обложеній "Азовсталі" у Маріуполі. За словами Дмитра Козацького, будучи вдома, у перший день він пішов у барбершоп, бо "не хотів виглядати жертвою".
Українців вразили фотографії українського бійця Дмитра Козацького (відомий під позивним "Орест", — ред.), який нещодавно повернувся з російського полону. Фотосесію українському військовому провели фотографи Костянтин та Влада Ліберови, опублікувавши знімки у своєму обліковому записі в Інстаграмі.
Подружжя написало, що фото, яке зробив сам "Орест", стало символом незламності української нації.
На їхню думку головні фото російсько-української війни зробив саме Дмитро Козацький.
Також вони розповіли свою особисту історію знайомства з пресофіцером, якого називають "очима Азовсталі".
Про Дмитра вони дізналися завдяки соцмережам, після чого одразу йому написали. На відповідь фотографи не очікували, але Козацький несподівано для них написав.
Відомо, що у російському полоні "Орест" схуд до 55 кілограмів. Але незважаючи на це, після повернення додому він одразу вирушив у барбершоп.
"У перший день вдома я пішов у барбершоп, підстригся і поголився. Я ніколи не хотів виглядати жертвою", — сказав він.
Нагадаємо, пресофіцер Орест, який перебував у полоні РФ, переміг у фотоконкурсі в Парижі. Відома серія знімків українських захисників із заводу "Азовсталь" у Маріуполі Дмитра Козацького взяла "золото" у категорії Press/War та друге місце — у загальній категорії Press.
Фокус також писав, що 21 травня Козацький записав останнє відео на меткомбінаті "Азовсталь". На кадрах видно цехи величезного підприємства, які наразі зруйновані.