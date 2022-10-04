Схуд до 55 кг: як виглядає звільнений із полону боєць "Орест" (фото)

Український боєць прославився низкою знімків, зроблених в обложеній "Азовсталі" у Маріуполі. За словами Дмитра Козацького, будучи вдома, у перший день він пішов у барбершоп, бо "не хотів виглядати жертвою".

Related video

Українців вразили фотографії українського бійця Дмитра Козацького (відомий під позивним "Орест", — ред.), який нещодавно повернувся з російського полону. Фотосесію українському військовому провели фотографи Костянтин та Влада Ліберови, опублікувавши знімки у своєму обліковому записі в Інстаграмі.

Подружжя написало, що фото, яке зробив сам "Орест", стало символом незламності української нації.

На їхню думку головні фото російсько-української війни зробив саме Дмитро Козацький.

Також вони розповіли свою особисту історію знайомства з пресофіцером, якого називають "очима Азовсталі".

Про Дмитра вони дізналися завдяки соцмережам, після чого одразу йому написали. На відповідь фотографи не очікували, але Козацький несподівано для них написав.

[ + – ] Пресофіцера полку "Азов" називали "очима" обложеного меткомбінату "Азовсталь" Фото: Костянтин і Влада Ліберови

[ + – ] Фотографи Ліберови організували звільненому з полону військовому фотосесію Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Відомо, що у російському полоні "Орест" схуд до 55 кілограмів. Але незважаючи на це, після повернення додому він одразу вирушив у барбершоп.

"У перший день вдома я пішов у барбершоп, підстригся і поголився. Я ніколи не хотів виглядати жертвою", — сказав він.

[ + – ] Дмитро "Орест" Козацький у полоні схуд до 55 кг Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Нагадаємо, пресофіцер Орест, який перебував у полоні РФ, переміг у фотоконкурсі в Парижі. Відома серія знімків українських захисників із заводу "Азовсталь" у Маріуполі Дмитра Козацького взяла "золото" у категорії Press/War та друге місце — у загальній категорії Press.

Фокус також писав, що 21 травня Козацький записав останнє відео на меткомбінаті "Азовсталь". На кадрах видно цехи величезного підприємства, які наразі зруйновані.