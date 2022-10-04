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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Схуд до 55 кг: як виглядає звільнений із полону боєць "Орест" (фото)

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Фото: Костянтин і Влада Ліберови | Пресофіцер "Азовсталі" знявся у фотосесії після того, як повернувся з полону

Український боєць прославився низкою знімків, зроблених в обложеній "Азовсталі" у Маріуполі. За словами Дмитра Козацького, будучи вдома, у перший день він пішов у барбершоп, бо "не хотів виглядати жертвою".

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Українців вразили фотографії українського бійця Дмитра Козацького (відомий під позивним "Орест", — ред.), який нещодавно повернувся з російського полону. Фотосесію українському військовому провели фотографи Костянтин та Влада Ліберови, опублікувавши знімки у своєму обліковому записі в Інстаграмі.

Подружжя написало, що фото, яке зробив сам "Орест", стало символом незламності української нації.

На їхню думку головні фото російсько-української війни зробив саме Дмитро Козацький.

Також вони розповіли свою особисту історію знайомства з пресофіцером, якого називають "очима Азовсталі".

Про Дмитра вони дізналися завдяки соцмережам, після чого одразу йому написали. На відповідь фотографи не очікували, але Козацький несподівано для них написав.

орест, дмитро орест, дмитро козацький, орест азовсталь Fullscreen
Пресофіцера полку "Азов" називали "очима" обложеного меткомбінату "Азовсталь"
Фото: Костянтин і Влада Ліберови
орест, дмитро орест, дмитро козацький, орест азовсталь Fullscreen
Фотографи Ліберови організували звільненому з полону військовому фотосесію
Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Відомо, що у російському полоні "Орест" схуд до 55 кілограмів. Але незважаючи на це, після повернення додому він одразу вирушив у барбершоп.

"У перший день вдома я пішов у барбершоп, підстригся і поголився. Я ніколи не хотів виглядати жертвою", — сказав він.

орест, дмитро орест, дмитро козацький, орест азовсталь Fullscreen
Дмитро "Орест" Козацький у полоні схуд до 55 кг
Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Нагадаємо, пресофіцер Орест, який перебував у полоні РФ, переміг у фотоконкурсі в Парижі. Відома серія знімків українських захисників із заводу "Азовсталь" у Маріуполі Дмитра Козацького взяла "золото" у категорії Press/War та друге місце — у загальній категорії Press.

Фокус також писав, що 21 травня Козацький записав останнє відео на меткомбінаті "Азовсталь". На кадрах видно цехи величезного підприємства, які наразі зруйновані.