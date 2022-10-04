ЗСУ деокупували понад 1,5 тисячі населених пунктів (відео)

Українські органи державної влади розпочали працювати на деокупованій території 5 областей. Поліцейські документують воєнні злочини російських загарбників, кажуть в Офісі президента.

Related video

Збройні сили України (ЗСУ) звільнили від російських окупантів понад 1,5 тисячі населених пунктів. Про це сказав на брифінгу заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Уже деокуповано 1 534 населені пункти. На території Донецької, Луганської, Миколаївської, Харківської і Херсонської областей відновлюється робота органів державної влади", — заявив він.

Обласні військові адміністрації організували на деокупованих територіях 1 445 гуманітарних штабів. Сапери розмінували 502 населені пункти, зауважив Тимошенко.

Національна поліція відновила роботу в 1,2 тис. населених пунктів, а органи місцевого самоврядування запрацювали в 1 508 пунктах, зауважив Тимошенко.

У 933 населених пунктах запустилися медустанови, у 981 — навчальні заклади, а в 1 024 — знову надають послуги соціального захисту. Фінансовими послугами забезпечено 922 населені пункти.

Газопостачання відновлено у 1 026 населених пунктах, електропостачання — у 976, а водопостачання та водовідведення — у 966. Мобільний зв'язок та інтернет доступні мешканцям 950 населених пунктів, наголосили в ОП.

У Харківській області звільнено майже 500 населених пунктів

У Харківській області українські військові звільнили 483 населені пункти. Слідчі підрозділи Національної поліції реєструють воєнні злочини, скоєні російськими загарбниками, продовжив заступник голови ОП.

"Проводяться роботи з перевірки енергетичної інфраструктури в деокупованих населених пунктах у Харківському Чугуївському, Куп'янському, Ізюмському та Богодухівському районах", — сказав він.

Після розмінування відновлюють електромережі у Балаклії, вже понад 13 тис. абонентів мають електрику. Підключили до світла села Черкаська Лозова, Слобідське та Кутузівка, поінформував політик.

Гуманітарну допомогу, за словами Кирила Тимошенко, доставляють щодня. Ізюмський район отримав 457 тонн продуктів, Куп'янський — 141 тонну, а Чугуївський — 30 тонн.

Ситуація у Херсонській області

У Херсонській області ЗСУ деокупували понад 50 населених пунктів, повідомив перший заступник голови МВС України Євген Єнін в ефірі національного телемарафону.

"Там наразі всього деокуповано понад 50 населених пунктів, звільнено приблизно 3,5 тис. громадян від російської окупації", — заявив Єнін.

Заступник голови МВС зазначив, що в області працюють пересувні мобільні блокпости. Нацполіція задокументувала 105 воєнних злочинів.

Фокус раніше писав, як київські рятувальники їдуть на деокуповані від росіян території та відновлюють там інфраструктуру. У звільнені райони з Києва спрямували 41 рятувальника та 12 одиниць техніки.

В ОП раніше говорили, що терміни закінчення війни залежать від постачання зброї. Якби ЗСУ відправили весь необхідний обсяг озброєнь, війна закінчилась би за місяць