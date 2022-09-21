Після ЗСУ приходять рятувальники: як відновлюють життя на деокупованих територіях
З Києва вирушила колона рятувальників ДСНС, які відновлюватимуть інфраструктуру у звільнених населених пунктах.
Рятувальники із Києва вирушили на деокуповані території для відновлення місцевої інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Фейсбуці.
41 рятувальник ДСНС вирушив на звільнені території разом із 12 одиницями техніки. Також у зведеному загоні буде 9 рятувальників та 11 одиниць техніки від Київської державної міськадміністрації.
"Чоловіки та жінки усміхнені та щасливі незважаючи на те, що працювати доведеться у посиленому режимі, робити все можливе та неможливе для того, щоб відновити те, що зруйнували росіяни", — зазначили у ДСНС.
Також рятувальники висловили сподівання, що їхні дії допоможуть якнайшвидше відновити нормальні умови для життя тих, хто пережив найстрашніші часи.
Нагадаємо, 20 вересня війська РФ завдали удару по Бахмуту, в результаті якого під завалом опинилися люди.
16 вересня бійці спецпідрозділу KRAKEN повністю звільнили Куп'янськ, перейшовши річку Оскіл. Загалом з-під російської окупації повернули близько 150 тисяч людей на Харківщині.