Після ЗСУ приходять рятувальники: як відновлюють життя на деокупованих територіях

З Києва вирушила колона рятувальників ДСНС, які відновлюватимуть інфраструктуру у звільнених населених пунктах.

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Рятувальники із Києва вирушили на деокуповані території для відновлення місцевої інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Фейсбуці.

41 рятувальник ДСНС вирушив на звільнені території разом із 12 одиницями техніки. Також у зведеному загоні буде 9 рятувальників та 11 одиниць техніки від Київської державної міськадміністрації.

[ + – ] Рятувальники ДСНС

"Чоловіки та жінки усміхнені та щасливі незважаючи на те, що працювати доведеться у посиленому режимі, робити все можливе та неможливе для того, щоб відновити те, що зруйнували росіяни", — зазначили у ДСНС.

[ + – ] У колоні буде 23 одиниці спецтехніки

Також рятувальники висловили сподівання, що їхні дії допоможуть якнайшвидше відновити нормальні умови для життя тих, хто пережив найстрашніші часи.

Нагадаємо, 20 вересня війська РФ завдали удару по Бахмуту, в результаті якого під завалом опинилися люди.

16 вересня бійці спецпідрозділу KRAKEN повністю звільнили Куп'янськ, перейшовши річку Оскіл. Загалом з-під російської окупації повернули близько 150 тисяч людей на Харківщині.