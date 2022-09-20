Війська РФ завдали авіаудару по Бахмуту: обвалено багатоповерхівку, під завалами шукають людей (відео)

Через влучення снаряда в житловому будинку звалилися три поверхи, рятувальна операція продовжується. Усього за добу противник завдав ударів по більш ніж 15 населених пунктах на Бахмутському напрямку.

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Вночі у вівторок, 20 вересня, Збройні сили РФ завдали авіаційного удару по місту Бахмут Донецької області — внаслідок цього звалився багатоповерховий будинок, під завалами можуть бути люди. Про це у вівторок, 20 вересня, пише голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За словами чиновника, удару по Бахмуту російські війська завдали сьогодні близько 01:00. Снаряд потрапив до житлового будинку, там звалилися три під'їзди. Кириленко уточнив, що під завалами можуть перебувати двоє людей, рятувальна операція триває. Глава ОВА закликав місцевих жителів евакуюватись.

Як повідомляє Національна поліція, внаслідок авіаудару військ РФ у Бахмуті також виникла пожежа.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, за минулу добу на Бахмутському напрямку від російських авіа- та ракетних ударів постраждали такі населені пункти: Майорськ, Миколаївка, Верхньокам'янське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Веселе, Виїмка, Миколаївка Друга, Нью-Йорк, Білогорівка, Юр'ївка, Зайцеве та Яковлівка.

Нагадаємо, у ніч з 19 на 20 вересня окупанти п'ять разів вдарили по ряду районів Дніпропетровської області. Усього по громадах було випущено понад сто снарядів.

Також ми писали, що вчора, 19 вересня, під сильний обстріл російської армії потрапили Запоріжжя та область.