Войска РФ нанесли авиаудар по Бахмуту: обрушена многоэтажка, под завалами ищут людей (видео)

Из-за попадания снаряда в жилом доме обрушились три этажа, спасательная операция продолжается. Всего за сутки противник нанес удары по более чем 15-ти населенным пунктам на Бахмутском направлении.

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Ночью во вторник, 20 сентября, Вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по городу Бахмут Донецкой области — в результате обрушился многоэтажный дом, под завалами могут находиться люди. Об этом во вторник, 20 сентября, пишет председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По словам чиновника, удар по Бахмуту российские войска нанесли сегодня около 01:00. Снаряд попал в жилой дом, там обрушились три подъезда. Кириленко уточнил, что под завалами могут находиться два человека, спасательная операция продолжается. Глава ОВА призвал местных жителей эвакуироваться.

Как сообщает Национальная полиция, в результате авиаудара войск РФ в Бахмуте также возник пожар.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки на Бахмутском направлении от российских авиа- и ракетных ударов пострадали следующие населенные пункты: Майорск, Николаевка, Верхнекаменское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Веселое, Выемка, Николаевка Вторая, Нью-Йорк, Белогоровка, Юрьевка, Зайцево и Яковлевка.

Напомним, в ночь с 19 на 20 сентября оккупанты пять раз ударили по ряду районов Днепропетровской области. Всего по громадам было выпущено более ста снарядов.

Также мы писали, что вчера, 19 сентября, под мощный обстрел российской армии попали Запорожье и область.