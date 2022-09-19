Запорожье и область попали под мощный обстрел войск РФ (фото)

Российские военные выпустили по областному центру по меньшей мере 9 ракет, они попали по объектам инфраструктуры.

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Ночью и утром в понедельник, 19 сентября, российские Вооруженные силы нанесли ракетный удар по Запорожью и области. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

В 02:09 чиновник сообщил, Запорожье этой ночью было обстреляно российскими войсками при помощи как минимум восьми ракет — предварительно, пострадали объекты инфраструктуры.

Спустя 5 часов, в 07:21, глава ОВА сообщил еще об одном ударе — на этот раз один снаряд попал в областной центр, также обстрелу подверглось село в Запорожском районе.

При атаке со стороны войск РФ по селу пострадал один человек Информация о возможных пострадавших в Запорожье в результате ракетного удара уточняется, написал Старух.

Напомним, недавно на временно оккупированной территории Запорожской области взорвался автомобиль с российскими пропагандистами из телеканала ТВЦ, которые ехали в тот момент на позиции российских войск в регионе.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный опубликовал аналитическую статью, в которой говорится, что российские войска могут предпринять попытки захватить Запорожье, Одессу и Киев.