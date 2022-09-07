Сколько продлится война, и чего стоит ожидать дальше. Залужный озвучил прогнозы войны с РФ

Генерал вместе с нардепом Забродским в аналитической статье написали, что война не закончится до конца года. РФ может ставить цели по попытке захвата Киева или Одессы с Запорожьем.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вместе с первым заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Михаилом Забродским в статье рассказали, сколько может продлиться война.

Сколько продлится война?

Вторжение РФ в Украину не вкладывается ни в понятие российского "блицкрига", ни в длительность активных фаз боевых действий в начале 21 века. Война длится уже месяцами, поэтому есть основания считать, что она продлится и в 2023 году.

Поэтому уже сейчас Украине нужно прорабатывать стратегию дальнейших действий, и как нивелировать преимущество ВС РФ. Для Украины остро стоит вопрос восстановления и налаживания собственного проектирования и производства высокоточного оружия. В этом могут помочь западные партнеры.

Какие цели ставит перед собой РФ?

Оперативные перспективы для врага "проглядываются" на Изюмском и Бахмутском направлениях. Конечной целью для РФ может быть выход на админграницы Донецкой области.

Запорожское направление привлекательно для РФ из-за создания угрозы для Запорожья и Днепра, что грозит потерей для Украины всего левобережья. Также не исключены новые попытки захватить Киев и разворачивание боевых действий со стороны Беларуси.

Самым перспективным для РФ выглядит продвижение на Южнобугском направлении с оперативного плацдарма на правом берегу Днепра. РФ сможет достичь двух целей:

перспективы выхода на Николаев и Одессу

создание угрозы Кривому Рогу, а оттуда и центральным, и западным регионам Украины

Напомним, в эстонской разведке заявили, что Украина вряд ли сможет освободить все оккупированные территории до конца 2022 года.

Также секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что война точно не на года. Однако она не закончится быстро.